Conor McGregor confirma su regreso y que ya tiene rival

El irlandés lo publica en las redes sociales y aunque tiene que borrarlo posteriormente, ya se especula con su presencia en el evento UFC de la Casa Blanca

Dana White anunciaba esta semana que el gran evento del 14 de junio ya se había cerrado, aunque no empezaría a anunciar los combates hasta dentro de unos días. Todo hace pensar que Ilia Topuria lo encabezará en una pelea que le enfrentaría con Justin Gaethje por el cinturón del peso Ligero de la UFC.

También se sabe que Islam Makhachev no peleará con el español, al menos por ahora, y que su rival, previsiblemente, será Ian Machado Garry. Y que no es seguro que sea en esa fecha, aunque podría encabezar el evento numerado de julio.

"Tenemos varias opciones diferentes y el proceso de emparejamiento ya ha comenzado. La semana pasada cerramos la cartelera de la Casa Blanca. Presentamos dos opciones diferentes. No dije que estuviera listo. Dije que la cartelera ya estaba lista", confirmaba Dana White durante el último evento de Zuffa Boxing.

Hasta ahí bien, porque a ese evento de la Casa Blanca se han 'apuntado' la mayor parte de los luchadores de la UFC. Y algunos retirados como Jon Jones. Había pocas previsiones de que uno de los primeros que alzó la mano, el irlandés Conor McGregor, firmara ahí su regreso. Pero un anuncio de 'The Notorius' lo ha cambiado todo.

McGregor publicaba un tuit en su perfil en X en el que decía que le habían propuesto un rival y que había aceptado. “Me han ofrecido un oponente y una fecha y he aceptado. Esperando el contrato”, fueron sus palabras textuales.

Conor McGregor sorprende con su anuncio

Posteriormente lo borró, dado que le habrían dicho que había metido la pata. Y dejó un mensaje en el que felicitaba a todos la Cuaresma...

Pero eso no ha frenado que el anuncio corriera como la pólvora y que muchos vean ese combate ya apalabrado uno de los que anunciara Dana White en las próximas semanas de ese gran evento que se va a celebrar en la Casa Blanca el 14 de junio.

Conor McGregor mantiene muy buena relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, al que visitó nada más tomar posesión de su cargo en el segundo mandato. Y también fue de los primeros que, tras conocer que habría un evento en la Casa Blanca, quiso pelear en él.

De hecho, a partir de ahí se tomó en serio por primera vez su regreso al octógono de la UFC y se lleva preparando a fondo en los últimos meses para volver a pelear cinco años después de que lo hiciera por última vez.