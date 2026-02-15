Doble desprecio a Ilia Topuria: "Islam Makhachev elegirá y su próxima pelea será sin duda contra un verdadero peso welter"

El manager del luchador daguestaní –y de Justin Gaethje– entiende que es este segundo el que debe verse las caras con el hispano-georgiano

No se ha andado con rodeos Ali Abdelaziz. Lejos de dejar que simplemente se desarrollen los acontecimientos, el mánager de Islam Makhachev y Justin Gaethje ha tenido a bien intervenir para dejar claro cuáles serán los siguientes pasos de sus representados, los cuales involucran por completo a un Ilia Topuria que aún no tiene fecha para su regreso al octógono.

Haciendo uno de su cuenta de Twitter, Abdelaziz no se ha mordido la lengua a la hora de valorar al hispano-georgiano y recalcar que será Gaethje el que se vea las caras con Topuria primero por el cinturón. Sí, básicamente ha salido al paso del hype que se ha disparado alrededor de Ilia Topuria e Islam Makhachev y la posibilidad de verles frente a frente.

Como decíamos, Topuria aún no tiene fecha para volver, pero está moviéndose nuevamente en el entorno de la UFC con su próxima pelea en el aire. Más claro: muchos sueñan con poderver a Topuria en la Casa Blanca ante Makhachev, algo que ha alimentado el propio daguestaní.

"Para que quede claro, Justin Gaethje peleará próximamente por el título indiscutible de peso ligero y, si Topuria no quiere, Justin peleará por el título indiscutible contra quien sea el siguiente. Si Islam quiere darle una paliza a Topuria, será él quien elija dónde y cuándo, pero la próxima pelea de Islam será sin duda contra un verdadero peso welter", sentencia Ali Abdelaziz, mánager tanto de Islam Makhachev como Justin Gaethje, despreciando por un lado a Topuria como alguien con el estatus suficiente para marcar el calendario, y posteriormente repitiendo menosprecio al subrayar que "no es un verdadero peso welter".

Topuria vs. Makhachev, la pelea del futuro

A corto plazo no, pero terminará llegando. Ilia Topuria e Islam Makhachev acabarán peleando entre ellos, pero no de manera inmediata, ya que a estas alturas se da por hecho que los dos defenderán previamente sus título en el peso ligero y wélter.

Ese es el recorrido más lógico, pero no debemos olvidar que la última palabra respecto a las veladas que se organicen la tiene siempre la UFC, que puede optar por convertir el retorno de Topuria en una de las batallas más esperadas, o por contra reservarse tal carta para más adelante. ¿En la Casa Blanca? Parece descartado. Solo nos queda mantenernos atentos a lo que se decida desde la empresa de artes marciales mixtas.