Confirman a Ilia Topuria en la Casa Blanca

Justin Gaethje apunta a que la pelea con Topuria será allí y expertos apuntan en que ya está cerrada casi al 100 %

"El campeón está de vuelta", publicó Ilia Topuria la semana pasada tras filtrarse que había finalizado su contencioso con su exmujer y que, por tanto, aparcaba ese caso que le había impedido pelear en este arranque del año.

Con un rival confirmado en Justin Gaethje, que venció el pasado 24 de enero al británico Paddy Pimblett, faltaba por contar con la disponibilidad de Ilia Topuria para saber cuándo podría ser la pelea.

Si no pasaba nada, todo apuntaba al gran evento que se celebrará el 14 de junio en la Casa Blanca. El hecho de que Justin Gaethje sea de los pocos norteamericanos con opciones de pelear por un cinturón de campeón de la UFC ayudaba. Y, además, el propio 'The Highlight' había advertido que iba a hacer lo posible por pelear ahí, ante su presidente y en el evento más esperado en su país.

Aunque hay quien no descarta que el rival pudiera ser Islam Makhachev, que no acaba de cerrar su combate tras ganar en noviembre a Jack Della Maddalena en el peso Wélter, Gaethje ya a dejado claro que será él y que la pelea será en la Casa Blanca.

"Más le vale estar preparado, porque debemos pelear en el evento estelar de la cartelera de la UFC en la Casa Blanca", señaló tras conocer las palabras de Topuria sobre su regreso.

Gaethje, convencido de noquear a Topuria

"Eso es lo que quiero, y por eso peleé por esta cosa —el cinturón interino—. La Casa Blanca, en junio. ¡Vamos!", afirma el norteamericano, quien en una entrevista con Stephen Smith ya empezó a calentar el combate. "Puedo noquear a Topuria en el jardín de la Casa Blanca. Sé del poder que poseo. Sé de mis habilidades. Claro que él también podría noquearme. Quiero una oportunidad, él es el campeón. Derrotó a Volkanovski y a Holloway. Si yo lograra hacerlo... Creo que todo esto es pura estimulación", añadía Justin Gaethje.

Algunos expertos apuntan a que la pelea y la fecha está cerrada casi al 100 %, aunque ese evento sólo se ha empezado a negociar hace dos semanas, tras la victoria de Gaetje frente a Pimblett. Y aún habrá que esperar, supuestamente, hasta que se haga oficial, ya que hay muchas variables implicadas en un evento en el que la UFC quiere meter varias peleas con el título en juego.

Topuria es, ahora mismo, el mayor activo de la UFC. Es su primer doble campeón invicto y, junto a Makhachev, el más mediático. A Dana White le gustaría una pelea entre ellos, pero parece que no será aquí y que aún deberá esperar.