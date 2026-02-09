Aston Martin presenta el AMR26 en un evento cargado de problemas técnicos

Los de Silverstone han presentado el nuevo monoplaza que conducirán Fernando Alonso y Lawrence Stroll en un evento que ha estado marcado por los cortes del directo

Aston Martin ya ha sacado a la luz a su última bestia: el AMR26. Aunque por ahora lo que nos han mostrado es una maqueta, ya hemos podido ver como los de Silverstone han presentado la decoración del monoplaza que quiere reivindicar a Fernando Alonso y a Lance Stroll en la parrilla. Eso sí, el evento ha sufrido una serie de problemas técnicos que ha desesperado a los espectadores que han visto como se ha cortado la emisión en un par de ocasiones.

El AMR26 ve la luz en un evento accidentado

La hora marcada por la organización eran las 20:00 hora española. Pero Aston Martin se hizo de esperar casi 20 minutos, aunque eso no fue lo peor. Lo que al principio parecía un retraso rutinario acabaron siendo problemas técnicos que poco después se haría latente. Primero subió al escenario Lawrence Stroll, que dio la bienvenida y agradeció tanto a los patrocinadores como a Honda y los fans por seguir el directo. La cosa se torció cuando subieron Fernando Alonso y su hijo Lance al escenario.

El asturiano aseguró que ''ha sido el invierno más corto'' pero que ha sido ''suficiente''. Tampoco quiso ocultar sus ganas de saltar a al pista en los test que tendrán lugar en un par de días. ''Estamos deseando descubrir el coche y competir con él''. A los 10 minutos de comenzar la transmisión, se cayó el directo, volviendo a aparecer el cartel del inicio de la presentación que indicaba que comenzaría en breve. Incluso se pudo escuchar una voz asegurando que la emisión no funcionaba. Tras unos minutos, todo fue sobre ruedas.

Lo importante: el nuevo Aston Martin ya es oficial

Con los problemas del directo solucionados, Fernando Alonso volvió a la pantalla: ''Este un momento muy importante para el equipo, es la primera vez que somos un equipo de fábrica, tenemos el túnel de viento, a Honda y el cambio del reglamento'', aseguraba. Y, por fin, con la música en directo de Jodok Cello interpretando El mundo de Hans Zimmer se veía sobre el escenario el nuevo coche de Aston Martin.

Un show car en el que se puede ver la decoración del monoplaza, manteniendo su identidad visual de su verde tan característico y con detalles en negro. Adrian Newey saltó al escenario asegurando que ''habrá diferentes soluciones en la parrilla'' y deja en el aire que los coches irán evolucionando con el avance de la temporada. La nueva era de Aston Martin ha comenzado.