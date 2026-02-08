Usain Bolt pone plazo al renacer de Hamilton en Ferrari: ''Necesita al menos dos años''

La leyenda del atletismo mundial ha analizado el complicado de Hamilton en Ferrari y ha lanzado un aviso claro sobre su futuro. El jamaicano cree que el siete veces campeón del mundo tiene lo necesario para volver a lo más alto, pero advierte que la adaptación a la Scuderia será larga y exigente, incluso a alguien con su experiencia

El rojo de Ferrari prometía un renacimiento pero por ahora, el Cavallino Rampante parece una carga demasiado pesada para Lewis Hamilton. Tras una era dorada en Mercedes que le valió siete coronas, el británico navega hoy en un mar de dudas y consejos de retiro prematuro. Es el dilema eterno del campeón es, sin duda, saber cuando bajarse del escenario. Nadie entiende mejor esta encrucijada que Usain Bolt, el hombre que detuvo el cronómetro de la historia y que hoy observa desde el retiro como el peso de la gloria puede llegar a frenar incluso a un piloto como Hamilton.

Usain Bolt habla sobre el futuro de Hamilton

En unas declaraciones para RacingNews365, Bolt advierte que el renacer del británico -que cumplió 41 años en enero- no será nada sencillo: ''Para mí, siempre será difícil. Pero como persona que sabe lo que se necesita para llegar a la cima, nunca será perfecto''. Eso sí, piensa que si estás ya has conocido lo más alto ''es mucho más fácil volver a la cima, porque conoces el trabajo y sabes lo que tienes que hacer para volver a la cima''.

''Así que, en mi opinión, será difícil para Lewis. Le llevará al menos dos años sentirse realmente cómodo, adaptarse y acostumbrarse a Ferrari. Así que espero con ilusión los próximos años; realmente va a aparecer de nuevo'', apostaba sobre Hamilton. El que para Usain Bolt es ''sin duda'' el que debería ser considerado como mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: ''Espero con ilusión el momento en que vuelva a la cima, porque, como dije, sabe lo que se necesita para llegar allí y mantenerse allí''.

Una temporada más que complicada

El primer curso de Lewis Hamilton en Ferrari ha sido, tal y cómo lo ha explicado el mismo en más de una ocasión, una de las más espesas de toda su carrera. Lo que comenzó anunciándose a bombo y platillo como el fichaje del siglo, acabó transformándose en una prueba de resistencia psicológica marcada por un monoplaza que no logró adaptarse a su estilo y una alarmante ausencia de podios que rompió rachas históricas.

Con la mirada fija en 2026, el británico confía en un reseteo gracias a los cambios en la normativa de la FIA, que renovará por completo los monoplazas caracterizándose por motores híbridos con mayor carga eléctrica y una aerodinámica activa. Para el heptacampeón, el año en curso no solo es una nueva reglamentación, sino su última gran oportunidad de demostrar que su talento va más allá de la mecánica.