Domenicali asegura que Ferrari tiene un plan para Hamilton y Leclerc

La Scuderia vuelve a situar sus esperanzas en el cambio de reglamento como vía para recuperar el protagonismo en la Fórmula 1 tras una temporada irregular y con dudas tanto en el rendimiento del monoplaza como en el estado anímico de sus pilotos

La temporada 2025 de Ferrari ha estado marcada por ser un año de transición difícil y decepcionante, con la llegada de una Lewis Hamilton que no ha terminado de adaptarse a la Scuderia y un coche que no cumplió con las expectativas. Es eso por lo que la mirada de Maranello está puesta casi obsesivamente en el año 2026, año del cambio reglamentario que promete poner todo patas arriba. De hecho, el CEO de la Fórmula 1 Stefano Domenicali confía en que el equipo italiano vuelva a alcanzar un ritmo optimo.

Confianza en la vuelta de Ferrari

''No hay necesidad de llorar, ni tampoco necesidad de ser negativos siempre. Necesitan tener un plan y estoy seguro de que Frédéric Vasseur, Lewis Hamilton y Charles Leclerc tienen un plan, eso es lo importante'', comentaba Stefano Domenicali con la confianza opuesta en el resurgimiento de Ferrari en unas declaraciones recogidas por Car and Driver.

Una diferencia que se ha notado respecto a 2024, año en el que la Scuderia fue un competidor sólido mientras que 2025 ha sido lo que se podría considerar un año en blanco en cuanto a victorias en Grandes Premios. Además, en la lucha de constructores acabó por detrás de la lucha por el título McLaren, Mercedes y Red Bull, quedando en cuarta posición, sobre lo que también ha hablado el CEO de la Fórmula 1: ''Creo que es importante reaccionar, no dejarse llevar y considerar que sea normal ser cuartos en el Mundial. Queremos a una Ferrari fuerte, ellos merecen estar en una posición mejor''.

El 2026 podría cambiarlo todo

Tras un rendimiento del SF-25 mucho inferior a lo que esperaban, el equipo decidió poner el foco en la temporada que comenzará en marzo. Priorizaron el desarrollo de la dinámica del vehículo sobre la aerodinámica, parando la evolución del coche durante meses mientras McLaren y Mercedes seguían avanzando. También la adaptación de Hamilton ha sido más complicada de lo esperado, con un Charles Leclerc que ha liderado el equipo superando al británico tanto en la clasificación como en puntos. El heptacampeón incluso llegó a definir sus primeros pasos en Ferrari como ''una pesadilla''.

Este sacrificio que hicieron en la pasada temporada esperan que de sus frutos y que el SF-26 cumpla todas las expectativas. Fréderic Vasseur, Director General de Ferrari, tomó la impopular decisión de dejar de desarrollar en abril el anterior monoplaza, centrando al 100% los recursos en 2026 antes que sus rivales. Las intenciones son claras: el objetivo no es solo ganar en Australia, sino tener mejor base de desarrollo para todo el ciclo reglamentario hasta 2030.