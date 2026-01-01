Ferrari afronta 2026 con la obligación de reinventarse

La llegada del nuevo reglamento de la Fórmula 1 en 2026 abre un escenario completamente distinto para Ferrari, obligada a reaccionar tras una temporada marcada por la falta de resultados. Stefano Domenicali lo tiene claro: la Scuderia no puede conformarse y el proyecto que lidera Frédéric Vasseur, Lewis Hamilton y Charles Leclerc está llamado a dar un paso adelante

El 2026 lleno de cambios que se ha estado anticipando durante gran parte de la temporada de Fórmula 1 ya está aquí. Con el fin del efecto suelo y un coche por construir desde cero, Ferrari afronta un punto de inflexión en el que no caben excusas. Aunque para que se se comprueben y materialicen los primeros resultados habrá que esperar hasta el GP de Australia, primera carrera del campeonato que tendrá lugar de 6 al 8 de marzo. Stefano Domenicali, que trabajó en Ferrari durante 23 años, ha apostado por un cambio total en la Scuderia para revertir la situación que están atravesando.

El año de los resultados discretos de Ferrari

Lewis Hamilton ha vivido una de las temporadas más reservadas de su carrera, dejando Mercedes para unirse a Ferrari. Una adaptación que se le ha hecho cuesta arriba al británico, que no ha conseguido ni victorias ni podios. Charles Leclerc tuvo una temporada notablemente mejor, en más de una ocasión se alego que el SF25 no fue competitivo para luchar por el título, aunque fue reconocido por su rendimiento.

A pesar de todo este terremoto que está sacudiendo a los de Maranello, en unas declaraciones para Sky F1, Stefano Domenicali quiso ser optimista a pesar de la situación de la escudería italiana: ''Soy una persona positiva. No hay ningún motivo para quejarse o estar constantemente siendo negativo''. Añadió que está ''seguro de que Fréderic Vasseur, Lewis Hamilton y Charles Leclerc tienen un plan''.

La Scuderia merece renacer

Eso es lo que opina el Presidente y CEO de la Fórmula 1, rompiendo una lanza a favor de los italianos y evocando a que la situación tenga una transformación: ''Es importante no actuar como si un cuarto puesto en el campeonato fuera algo normal. Queremos un Ferrari fuerte, y Ferrari merece estar en una posición mejor''.

También insta a que deben ''asegurarse durante el invierno de que exista la energía adecuada y de que se den los pasos correctos'', ya que con el nuevo reglamento todo será diferente y ''con cada carrera habrá nuevos desarrollos''. Esto explica las palabras de Domenicali que insiste en mirar más allá de la primera carrera: ''El año que viene no será la primera imagen de la temporada lo importante, no será la clasificación en Australia lo importante, será el desarrollo y la capacidad de desarrollarse rápidamente''.

Vasseur también lo tiene claro, en unas declaraciones recogidas por Car and Driver, que dejan entrever que no se debe cantar victoria antes de tiempo: ''Nosotros tenemos claro que la temporada no terminará en Australia, no importa si somos primeros o décimos, pero será un largo camino hasta el final, será un largo camino para todos''.