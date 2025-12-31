Hamilton y su posible sustituto en Ferrari para 2027

El 2026 se presenta como un año clave para el piloto británico tras un decepcionantes estreno con la escudería italiana. Y algunos ya se atreven a pronosticar quién tomará su relevo en Maranello

Cuando Ferrari anunció que Lewis Hamilton era su fichaje estrella para 2025 fueron muchos los que vieron el nuevo renacer del piloto británico. Veían que era la combinación perfecta, el coche que le faltaba para poder tutear a Verstappen y compañía. Pero el año ha terminado con otra realidad bien distinta.

El siete veces campeón del mundo no ha conseguido ni siquiera un solo podio dominical y ha terminado sexto en el Mundial de Pilotos. Hasta su compañero Charles Leclerc ha terminado por delante de él.

Fruto de este estreno desilusionante con los de Maranello, son muchos los que empiezan a verle las horas contadas en el equipo italiano. Sin ir más lejos, el exdirector del equipo Haas F1 de Fórmula 1, Guenther Steiner, cree que Ferrari ya debe tener claro quién podría ser su relevo perfecto para 2027 si Lewis decide no continuar.

En las múltiples encuestas que se hacen a final de año, Steiner ha elegido a Oliver Bearman como su novato del año 2025. El piloto británico terminó 13º con 41 puntos, por delante de su experimentado compañero de equipo Esteban Ocon, quien finalizó 15º con 38 puntos. Y su obra maestra llegó en el Gran Premio de México, donde firmó un muy meritorio cuarto puesto.

"Quiero decir, este año empezó siendo rápido pero cometiendo errores, pero en la segunda mitad de la temporada se deshizo de ellos, y fue como un interruptor. En la primera mitad de la temporada, pensé que estaba tomando demasiado riesgo con el coche que tenía, y por eso tuvo algunos incidentes, y no fue bueno, acumuló muchos puntos de penalización. Aun así, siguió sumando puntos en la segunda mitad de la temporada, pero ya no cometía errores, incluso en carrera, luchando con fuerza", dijo Steiner sobre Bearman durante The Red Flags Podcast.

El joven piloto de 20 años ya tiene un preacuerdo firmado con Ferrari. Según apuntan algunas informaciones que han salido a lo largo de este curso, ha sido vinculado a un contrato con Ferrari si llegara a haber un asiento disponible en 2027.

"Todos sabemos que puede adelantar y, como dijiste, creo que para él la puerta debería estar abierta a Ferrari para 2027, porque si Lewis no obtiene el éxito que necesita, no creo que continúe, y ahí está el candidato obvio para Ferrari", subraya el propio Steiner.

Cabe recordar que Bearman fue uno de los cinco pilotos novatos que participaron en el Mundial de F1 de 2025. El mejor fue, sin duda, Andrea Kimi Antonelli, quien acabó séptimo. El segundo en esta 'liga' fue Isack Hadjar, duodécimo. Y el tercero, Bearman (13º). Por detrás quedaron Lawson (14º), Bortoleto (19º) y Colapinto (20º).