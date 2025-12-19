Ferrari se lo deja claro a Hamilton y anuncia su fecha de presentación

El team principal francés del equipo italiano, Frederic Vasseur, ha dado la cara por él, al tiempo que le ha pedido que ponga más de su parte en 2026

Al igual que Carlos Sainz ha respondido por encima de las expectativas en Williams, Lewis Hamilton, su sustituto en Ferrari, ha rendido por debajo de las mismas. De hecho, no ha conseguido subirse al podio en toda la temporada por primera vez en su trayectoria deportiva. Quedar sexto y por detrás de Charles Leclerc es algo que ni el piloto británico ni sus jefes quizás esperaban cuando se gestó su fichaje a mediados de 2024.

Y como la realidad ahora es totalmente otra distinta a la ideada en un primer momento, al team principal francés del equipo italiano, Frederic Vasseur, no le ha quedado más remedio que dar la cara por él para desviar todas las críticas que ha recibido el expiloto de Mercedes durante y después del cierre del campeonato. Lo ha hecho en unas declaraciones realizadas para La Gazzetta dello Sport, donde también le ha dejado claro lo que espera de él para el próximo ejercicio.

"Subestimamos el impacto de un cambio tan grande para él, y no se trata solo de cultura o comida, sino de cada procedimiento. Necesitamos mejorar la colaboración; también se trata de entendernos mejor, de saber qué necesita", apunta el dirigente galo.

Respecto a Charles Leclerc, ha hecho referencia también a las palabras que pronunció el monegasco hace unos días con el "ahora o nunca" para él en Ferrari: "No hay que prestar demasiada atención a lo que dicen los pilotos nada más bajar del coche después de un Gran Premio".

Vasseur analiza la temporada asumiendo parte de la culpa

Cabe recordar que Ferrari paró muy pronto la evolución del SF-25 para ir introduciendo recursos a su monoplaza de cara al 2026, algo que perjudicó claramente al pilotaje de Hamilton y Leclerc. Pese a ello, Vasseur no se arrepiente de ello: "Estoy convencido de que fue la elección correcta, pero subestimé el impacto psicológico que esta decisión tuvo en cada miembro del equipo, incluidos los pilotos".Por otro lado, ha subrayado que las razones de la descalificación en China, aunque afectaron al rendimiento del equipo, también sirvió para que este se uniera más: "También sabemos dónde radicaron los aspectos positivos, como las buenas paradas en boxes, las estrategias y la fiabilidad".

Para 2026, el dirigente francés cree que será una temporada muy diferente y de muchos cambios: "Quien gane en Melbourne no será necesariamente el ganador a finales de 2026. Un tema clave la próxima temporada será gestionar el límite presupuestario, porque si un equipo empieza a introducir cuatro o cinco actualizaciones en las primeras carreras, o si, por ejemplo, tiene que enviar una nueva carrocería a una carrera lejana como Japón o China, estará gastando la mitad de su presupuesto de desarrollo a principios de año".

Ferrari anuncia su fecha de presentación

En un encuentro con los medios, el director de la Scuderia, Frédéric Vasseur ha confirmado que el monoplaza que pilotarán tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se presentará en sociedad el próximo viernes 23 de enero.

El nombre del coche, eso sí, sigue siendo un secreto, de momento. "Lo sabréis más adelante", comentó Vasseur entre risas: "No quiero estropear la sorpresa".