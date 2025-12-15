Ferrari continúa debilitando a Mercedes para 2026

El equipo italiano ha pescado a dos jóvenes ingenieros con la intención de darle un plus a su fábrica para los múltiples cambios que se avecinan en el próximo campeonato

Ferrari fichó a Lewis Hamilton procedente de Mercedes con la intención de debilitar a uno de sus rivales por el título del Mundial de Constructores y con el deseo de poder incluso a aspirar por el doblete. Y las expectativas no han podido estar más alejadas de la realidad.

Tras el cierre del campeonato de 2025 en Abu Dabi, la escudería italiana sólo ha podido ser cuarta en dicha pelea entre fábricas y Charles Leclerc y Hamilton han quedado quintos y sextos, respectivamente en la clasificación de pilotos. Por contra, Mercedes ha finalizado segunda, con Russell en cuarto lugar y con el novato Kimi Antonelli séptimo.

Pero los italianos han decidido lanzar una nueva ofensiva en este descanso invernal y han reforzado sus talleres con dos piezas nuevas. Se trata de dos jóvenes ingenieros que aterrizan procedentes de tierras germanas también. Cabe recordar que el director técnico de Ferrari, Loic Serra, estuvo trabajando en Brackley (sede de Mercedes) antes de firmar con los de rojo.

Y los elegidos esta vez han sido dos. El primero de ellos es Shaid Farzand, una pieza vital para Mercedes al haberse convertido en especialista como Ingeniero Senior de Rendimiento y Simulación a principios de 2023. Allí se ejercía en el Grupo de Modelado de Neumáticos, desde el cual desempeñaba una labor fundamental con los neumáticos Pirelli.

El segundo nombre seleccionado ha sido el de Giulia Zoppini, quien también se encuentra ya trabajando en Ferrari desde la Dirección Deportiva hace poco más de un mes. A sus 30 años, se licenció en ingeniería aeroespacial en Pádova y obtuvo un máster en ingeniería aeronáutica en el Politécnico de Milán, antes de doctorarse en la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda), que formaba parte del Consejo Europeo de Investigación.

Con dicha formación, se dedicó a medir, comprender y controlar las inestabilidades del flujo transversal para reducir la resistencia aerodinámica. Recién licenciada, pasó dos años en Mercedes antes de ser llamada a Maranello.

La peor temporada de Lewis Hamilton

La temporada 2025 de Lewis Hamilton en Ferrari ha sido, sin rodeos, la peor de su trayectoria en la Fórmula 1, teniendo en cuenta la experiencia que ya tiene. El siete veces campeón del mundo cerró en Abu Dabi un campeonato que se la hecho interminable. Cero podios, tres eliminaciones consecutivas en Q1 para cerrar el curso, gestos serios ante la prensa y su Charles Leclerc, autor de siete podios, por delante de él en la clasificación general.