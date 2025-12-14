La fortuna que recibirá Helmut Marko a sus 82 años pese a dimitir en Red Bull

El que fuese asesor de la escudería austríaca hasta hace unos días ingresará en sus arcas una cifra de hasta ocho cifras en señal de 'finiquito'

El saber cuesta dinero. Y si no que se lo digan a Red Bull Racing, quien tendrá que pagarle una última factura a Helmut Marko, que hasta hace unos días era sus asesor, de hasta ocho cifras.

Según ha informado el diario Bild, recibirá su salario completo para 2026 y este rondaba los 10 millones de euros. En dicha información se cuenta que, pese a que fue él quien dimitió de su puesto en la escudería de Milton Keynes el pasado martes, el pago forma parte de un acuerdo de "despedida dorada" entre el austriaco y el equipo. O dicho de otro modo, es un reconocimiento a los logros de Marko con la escudería.

El comunicado de despedida de Helmut Marko en Red Bull

Y aunque no le ha podido poner el broche deseado a esta larga travesía con Red Bull, Marko se ha ido con un baúl lleno de recuerdos bonitos. Y con estas sensaciones emitió el siguiente comunicado de despedida:

"He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los últimos más de 20 años en Red Bull han sido un viaje extraordinario y extremadamente exitoso. Ha sido un tiempo maravilloso en el que he podido contribuir y compartir experiencias con tantas personas talentosas. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo.

Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado, a nivel personal, para cerrar este capítulo tan largo, intenso y exitoso.

Deseo al equipo entero un éxito continuo y estoy convencido de que lucharán nuevamente por ambos títulos mundiales el próximo año".

¿Qué hará ahora Helmut Marko?

El octogenario ejecutivo, que tenía contrato en vigor con los de Milton Keynes hasta 2026, quiere seguir estando cerca de los pilotos mientras le queden fuerzas, pero no se ve comprometiéndose con ningún otro equipo. En los últimos días incluso se le ha relacionado con Aston Martin, pero Helmut Marko ha desmentido dichos rumores: "No. No estoy considerando ningún otro equipo. De todos modos, todo son rumores sin sentido, difundidos principalmente por la prensa británica".

Ahora, para recoger su testigo suena el nombre del propio Vettel. Marko, por ahora, prefiere no pronunciarse sobre dicha figura, porque cree que no le corresponde: "Red Bull tiene que tomar esta decisión, así que no puedo comentar nada al respecto. Yo solo anuncié mi decisión el lunes en Dubái. Desde luego, no tienen prisa, tienen que buscar las mejores soluciones posibles".

Por último, ha confesado cuál ha sido su última conversación con Verstappen: "Diría que Max estaba un poco triste por esto. Estuvimos recordando los momentos increíbles que habíamos pasado juntos. Max no sólo quiere tener éxito, quiere tener éxito en un entorno armonioso. Si ya no lo tiene, lo dejará de un día para otro. Pero ahora es demasiado joven para eso".