Los 'rookies' de la F1 lo tienen claro: Verstappen y, luego, Fernando Alonso

El piloto neerlandés ha ejercido de padre para muchos debutantes este año en el Gran Circo. El español es el gran consejero de los más jóvenes y el que ha impartido cátedra a través de sus radios

Una vez finalizada la temporada en la Fórmula Uno son muchos los entresijos que se van conociendo de las distintas escuderías y sus pilotos. Ahora, relajados todos, llega el momento de conocer las historias más personales que se han vivido así como las anécdotas más curiosas que durante el campeonato quizás no se podían contar.

Y antes de echar el telón de cierre, el Gran Circo ha querido despedir el curso con su equipo de 'rookies' para hacerlo con su mejor sonrisa. Y es que todos ellos han cumplido con las expectativas y, algunos, como Antonelli o Hadjar incluso las han superado.

En un video publicado por los organizadores de la F1, todos ellos hacen sus confesiones más íntimas sobre cómo han vivido esta primera experiencia en la categoría reina del automovilismo. Y como consenso, Max Verstappen han sido elegido como "el papá de los rookies" o "Dad Max", como así le llaman entre bromas. El otro gran consejero ha sido Fernando Alonso, si bien el asturiano les ha dejado perplejo con su extraordinario uso de la radio durante la competición.

Uno de los que ha confirmado estos apodos ha sido el propio Kimi Antonelli, quien ha terminado séptimo en la general: "Max ha sido muy solidario con todos los rookies". Y en el mismísimo instante en que lo dijo, zas, Gabriel Bortoleto —el pupilo de Alonso— interrumpe entre risas: "¿Cómo es que lo llamamos?"

Mientras tanto, el propio Bortoleto, que forma parte de A14 Management, y Antonelli se han encargado de repasar los mejores momentos de Fernando Alonso por la radio. El primero recuerda la radio de Alonso en Singapur en la que le decía a su ingeniero: "Si me hablas cada vuelta, desconectaré la radio". Antonelli, también se ha quedado maravillado por su forma de comunicarse con su equipo: "Es una leyenda en las radios, tiene las mejores".

Y es que fruto de esa juventud, en el video son todo risas y chascarrillos entre un grupo de jóvenes talentos que han dado mucho que hablar durante el último campeonato. Lo hizo Antonelli en Australia, Gabriel Bortoleto en Budapest (sexto puesto), Isack Hadjar con su podio con Racing Bulls (ha ascendido y será compañero de Max en 2026) y Oliver Bearman con su cuarto puesto en México.

Mercedes, muy optimista con Antonelli

El equipo germano apostó por Kimi Antonelli para cubrir la marcha de Lewis Hamilton. Casi nada. Y el joven italiano ha firmado en la general casi los mismos números que el británico con Ferrari. De hecho, ha terminado justo por detrás suyo en la clasificación, con sólo seis puntos menos.

Ahora, el team principal de Mercedes, Toto Wolff, ha dejado claro lo que esperan de él y en qué momento: "¿Cuándo esperamos que alcance su pico? Dentro de tres a cinco años a partir de ahora. Y es ese el tiempo que debemos concederle". Sin duda, unas palabras que le aseguran un futuro prometedor a medio plazo.

"Creo que ya sabe mucho de este deporte, porque es lo que vive y respira cada día. Pero está el componente humano, en el que debes madurar como joven, afrontar las dinámicas y la presión de este entorno. Dicho esto, no hay ninguna duda de que va en la dirección correcta", sentencia Wolff.