De la Rosa fija el objetivo de Aston Martin para 2026: mejorar el coche de Fernando Alonso

La escudería inglesa encara los próximos meses con la presión de acertar en el desarrollo, conscientes de que el margen de error es cada vez menor si quieren darle la mejor experiencia al asturiano

La nueva normativa ha puesto patas arribas la parrilla, haciendo que los equipos cambien por completo la forma en la que trabajan. Una oportunidad de reiniciar la partida para poder volver a comenzar de nuevo y una buena ocasión para que Aston Martin haga los ajustes necesario para contentar a Fernando Alonso. Precisamente de todo esto ha hablando Pedro Martínez de la Rosa en El Larguero, confesando que han ''terminado con un buen resultado final y eso deja buen sabor de boca, pero esperábamos más'' y que ya tiene ganas de que ''empiece el 2026 y quitarnos la espina de este año''.

Año nuevo, reglamento nuevo

Tras el invierno, volverá en marzo lo que De la Rosa define como ''una Fórmula 1 completamente nueva, muy diferente'' en el que la vista está puesta en sueño: pelear por el mundial y ganarlo. ''Solo el tiempo dirá si lo conseguimos, hay que trabajar mucho, agachar la cabeza y no mirar a los lados'', aseguraba el embajador de Aston Martin. En cuanto a las diferencias entre el coche de Fernando Alonso y Stroll tras el 24-0, la respuesta es clara: ''las diferencias entre coches son mínimas [...] En nuestro equipo siempre hay mucha igualdad''. Aunque es cierto que ''si hay un alerón nuevo que solo hay una unidad, lo llevará un piloto''.

Un 2026 lleno de ilusión para Aston Martin

Y es que Pedro Martínez de la Rosa ve el próximo año como ''una oportunidad'' debido a que ''un cambio en el reglamento tan bestia como este se produce muy pocas veces''. Aunque también le gusta ''tener los pies en el suelo'' y admite que ''tu hablas con cualquier equipo hoy y todos son campeones'', pero ''la ilusión a tope, eso sí''.

También se le pregunto sobre uno de los grandes angulares del equipo, Alonso: ''Yo he aprendido con Fernando a disfrutar de su calidad y de trabajar con él carrera a carrera. No lo sé... y creo que él tampoco, es algo muy personal y cuando se encuentre vacío de energía, levantará la mano. Pero mientras tanto eso no ocurre y te aseguro que aún no lo he visto cansado. El cuerpo humano tiene un limite, pero en Fernando yo aún no lo he visto. Sin embargo, es verdad que tenemos que darle un coche mejor y ese es el objetivo, porque la edad es la que es y no perdona''.