Fernando Alonso y sus tres motivos para retirarse en Abu Dabi 2026

El piloto ovetense no ha confirmado que el próximo curso vaya a ser el último, pero su panorama personal da las señales oportunas para ello

¿Se retirará Fernando Alonso en 2026? El asturiano lleva capoteando como puede esta pregunta durante todo el 2025. Pero en el último mes del año ha saltado una noticia que pocos esperaban y que hace más evidente su decisión: va a ser padre.

Tras salir a la luz que su pareja Melissa Jiménez y él están esperando ya a su primer bebé, son muchos los que apuestan por el final de la carrera del asturiano en Abu Dabi 2026. Y no por el simple hecho de ser padre, sino porque el ovetense ya lo avisó en 2024, cuando le comenzaron a preguntar por su futuro en la Fórmula 1: ''Veo incompatible mi vida profesional con la paternidad. Por eso no tengo hijos, pero es algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados... Ojalá''.

Pues un año después y tras tres años de relación, Melissa y Fernando ya esperan su primer hijo. Ahora queda por saber si el bicampeón del mundo podrá compaginar ambas facetas, la de piloto y la de padre.

El segundo motivo por el que algunos piensan en su retirada en 2026 es por el hecho de que va a contar con el coche diseñado por el mejor ingeniero de la Fórmula 1, el británico Adrian Newey. O lo que es el mismo, es la última bala que le queda en la recámara para despedirse del Gran Circo a lo grande. Ganar la 33ª carrera o su tercer campeonato es ahora o nunca. Si consigue alguno de estos objetivos sería un buen broche para cerrar el círculo. De lo contrario, no sería de extrañar que quisiera intentarlo otra temporada más.

Y, por último, en 2026 se cumplirá 25 años desde que se estrenó en la Fórmula 1. Cumplir un cuarto de siglo en la categoría reina puede ser también una fecha muy especial para decantarse por aparcar definitivamente su casco y su monoplaza. Lo hizo en Australia en marzo de 2026 y la misma plaza donde empezará la que puede ser su última campaña, el Circuito de Albert Park (en 2001).

Para colmo, en Abu Dabi pronunció hace unos días estas palabras que lo dejaron más claro todavía: "Todavía no he pensado en mi futuro, todavía no. Creo que Abu Dabi, el año que viene, quizás sea más especial".

En cuanto a las expectativas que tiene para la próxima campaña, Fernando Alonso también dejó claro que ha habido una variación de las mismas: "Cambiamos el enfoque en abril, más o menos. Y quiero decir que soy optimista porque es un reinicio de las cosas. Todo el mundo tiene la oportunidad de hacer un trabajo mejor que los demás, empezamos de cero. Así que eso es algo que siempre ofrece esperanza. Nosotros ahora tenemos nuestras nuevas instalaciones terminadas, tenemos nuestro propio túnel de viento. Tenemos a Honda como proveedor de motores sólo para nosotros, a Aramco, a Adrian Newey. Por lo tanto, tenemos algunas cosas buenas para ser optimistas".

Por último y ante el cambio de reglamento, resaltó que el primer tercio del año será determinante para lo que pasará el resto de la temporada: "Creo que pasarán muchas cosas en los tres o cuatro primeros meses del año, cuando descubras los coches y qué dirección y filosofía ha tomado cada uno. Se aprenden muchas cosas en las dos o tres primeras carreras, así que, ya sabes, creo que tenemos la gente adecuada y las instalaciones y el entorno adecuados para tener una buena temporada. Así que depende de nosotros".