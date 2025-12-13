La Fórmula 1 nombra a su nuevo campeón del mundo

Uzbekistán acogió la gala anual de la FIA, en la que los pilotos fueron condecorados según los logros obtenidos. Lando Norris, ahora sí, es nuevo campeón del mundo del Gran Circo

La Fórmula 1 ya tiene nuevo campeón del mundo: Lando Norris. Ahora sí, una vez celebrada la gala anual de la FIA, esta vez organizada en Uzbekistán, el piloto británico ya puede decir que es campeón del mundo a todos los efectos.

Y es que, aunque muchos piensen que lo era hace ya unos días, el reglamento no otorga dicho título hasta que no vence el plazo de reclamaciones y alegaciones ante posibles infracciones de los distintos equipos.

Tras acabar tercero en Abu Dhabi, el piloto de McLaren consiguió por méritos propios acabar en la cima de la clasificación general. Y, ahora, ya tiene el título en sus vitrinas.

Norris compartió protagonismo en la gala con Mohammed Ben Sulayem, que fue reelegido por la mañana como presidente de la FIA. Y el discurso del piloto británico no defraudó a nadie: "En 2014 estuve aquí como campeón del Junior World Karting. Doy las gracias a McLaren por darnos un coche que nos ha hecho la vida mucho más fácil. A ‘Mr. Piastri’, increíble compañero, y también a Max por desafiarnos tanto. Tras Abu Dhabi estuve muy contento… y muy borracho también y joder... ups, he dicho la palabra prohibida". Un término, el de 'joder', que utilizó de forma irónica ante las sanciones que impusieron por lenguaje inapropiado en 2024, algo que hizo reír a todos los presentes.

Quien se ausentó en la gala fue Max Verstappen. El tetracampeón del mundo no asistió alegando que estaba enfermo, pero no dudó en mandarle el siguiente mensaje: "Perdón por no haber podido ir… el doctor me dijo que no viajara. Felicito a Ben Sulayem por ser reelegido como presidente, a McLaren y en especial a Lando Norris".

Mientras tanto, Oscar Piastri recibió su trofeo como tercero del mundo y también pronunció su respectivo discurso: "Muchos altibajos, pero ha sido parte de la experiencia. Todo lo aprendido me servirá el resto de mi carrera. Espero estar muchos años luchando por este título".

McLaren, condecorado con el título de Constructores

Tras los pilotos, llegó el turno de los equipos. Y McLaren, como ganador del Mundial de Constructores, también se llevó los aplausos con Zak Brown y Andrea Stella a la cabeza. El primero de ellos destacó el gran equipo que forman sus dos pilotos: "Ha sido una temporada fantástica. Llegar a la última carrera con los dos pilotos peleando por el título, cuando muchos decían que no podríamos… es algo para estar orgullosos".

Los otros protagonistas de la gala de la FIA

La noche en Uzbekistán tuvo también otros protagonistas como Robert Kubica, ganador de Le Mans 2025, quien confesó lo siguiente: "Le Mans es la mejor carrera del Endurance… la última vez que estuve aquí fue hace 12 años y nunca pensé que volvería".

Por otro lado, Ferrari recogió de manos de Antonello Coletta el trofeo de fabricantes del WEC, rodeado de los nueve pilotos campeones de la Scuderia.

Y por si fuera poco, Ben Sulayem entregó un premio inédito: el primer WRC Rally of the Year, otorgado al Rally de Paraguay. Su promotor, Santiago Peña, subió entre lágrimas.