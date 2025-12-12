Ferrari va calentando al sustituto de Hamilton

Mientras las dudas sobre el futuro de Lewis Hamilton en Ferrari y en la Fórmula 1 crecen, en Manarello cada vez tienen más claro el nombre del futuro, Ollie Bearman, que sigue haciendo grandes cosas con el Haas

El 2025 ha sido un año muy duro para uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. El británico dejó atrás su periplo en Mercedes en busca de hacer historia, ganando su 8º mundial de la mano de Ferrari, sin embargo, nada ha salido bien, hasta terminar pinchando a lo grande con un final de calendario dramático. Esto ha llevado incluso a pensar en una retirada. Ya lo dejó caer a mitad de calendario en Hungría y ahora que ha terminado su primer año de contrato y pese a que le resta otra, hay ciertos rumores.

La realidad es que parece que si que va a cumplir con los de Manarello, aguantando un año más, sin embargo, la realidad es que es muy posible que una vez que se acabe, y si no hay un brusco cambio con la nueva normativa, rompa con todo y se retire a lo grande de la Fórmula 1. Hacerle sería decir adiós a una trayectoria de leyenda con 7 títulos, el que más ha conseguido junto a Michael Schumacher. No obstante, en Ferrari son conscientes de que puede pasar y tienen una bala en la recámara, Ollie Bearman.

El joven piloto de Haas ha tenido un año muy destacado, con grandes actuaciones, y en general pilotando por encima del nivel de su máquina. Por talento es uno de los grandes proyectos de la parrilla, y además, está como loco por ascender a la escudería de la que lleva años formando parte: “Este es mi sueño, es lo que me impulsa a darlo todo y me da energía cada mañana. Quiero correr de rojo, quiero ganar de rojo: es el objetivo de mi vida. Aunque le va a llevar un tiempo y por ahora se centra en hacerlo lo mejor posible con Haas.

La opción Sainz

Pese a que Bearman lleva años formándose para acabar a los mandos de uno de los Cavallinos, hay otro nombre que surge al pensar en Ferrari, y no es otro que el de Carlos Sainz. Tras su gran etapa de rojo la llegada de Hamilton le costó el asiento cuando parecía destinado a renovar, pero dejó un gran recuerdo en Manarello, al punto de que hay quienes antes de que se fuera hablaron de un retorno en 2027. Por eso mismo y más aún tras su gran desempaño con el Williams, se puede plantear que se acabe produciendo este regreso.