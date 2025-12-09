Lewis Hamilton alarga su agonía con Ferrari: “No se puede jubilar ahora”

Lewis Hamilton ha vivido un año durísimo en su estreno en Ferrari, sin embargo, ahora mismo está obligado a cumplir con su contrato o de lo contrario su legado va a quedar marcado para siempre

2025 ha sido un año dramático para uno de los grandes símbolos de la Fórmula 1 este siglo, Lewis Hamilton. Siete veces campeón del mundo y una historia que casi le lleva a superar a Michael Schumacher en 2021, el momento en el que Max Verstappen le superó en la última carrera del 2021 en Abu Dhabi. No obstante, desde ahí entró en un bucle en el que el neerlandés parecía insuperable con Red Bull. Por ello este curso lanzó una apuesta a grande, firmando por Ferrari para tratar de conseguir el 8º título a lomos de la máquina que hizo grande al Káiser. Esto era el movimiento más grande de la historia reciente de la F1, pero no ha salido ni mucho menos bien

La temporada ha tenido algunos -pocos- buenos momentos para el británico, especialmente la sprint de China que ganó, sin embargo, ha habido muchos malos. De hecho, a mitad de la misma se pensó en que era posible que Hamilton dijera adiós a su carrera sin cumplir si quiera su contrato con los de Manarello. Pero no lo hizo y llegó al final, pero lo hizo con suma alegría porque se acabe todo: "Me alegra ver este coche irse. Estoy muy agradecido al equipo por su amabilidad y paciencia. Aunque no hemos conseguido los resultados esperados, hemos sentado muchas bases".

No obstante, ahora le queda otro año de contrato en el que va a tratar de ser de nuevo ese piloto capaz de dominar con mucha solvencia. Llega la nueva normativa y va a ser clave que la escudería transalpina acierte con el nuevo coche, pues ahora mismo Hamilton no está en posición de irse del paddock.

No es el momento de retirarse

A lo largo de su triunfal paso por Mercedes, en el que ganó seis títulos, perdió uno de forma muy dolorosa con su compañero Nico Rosberg en 2016. Ahí el alemán aprovechó para retirarse y buscar su carrera en los medios de comunicación. Y desde ese asiento ha opinado con la situación de su ex compañero, dejando claro que Lewis está en una situación muy complicada, ya que ahora mismo no puede ni plantearse retirarse aunque quiera después de una temporada horrible para él: “Simplemente está atascado porque no se puede jubilar ahora. Quiero decir, ¿con quién lo van a reemplazar? Y eso también es una pérdida de prestigio, porque asumir este gran proyecto y luego, a los 12 meses, simplemente porque es difícil, pensar simplemente que te vas a retirar. Eso no funciona así”.