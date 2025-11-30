Lewis Hamilton se ve superado por el Ferrari

El fin de semana de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Qatar está siendo dramático, tanto que se ha visto obligado a pedir perdón a Ferrari y a los tifosi después de volver a caer en la Q1

Cuando se anunció el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari se daba casi por hecho que la unión del piloto con más títulos de la historia -junto a Michael Schumacher- y el equipo más grande, solo podía traer buenas noticias, grandes resultados y un aura casi mística de las antiguas leyendas del Gran Circo. Pero como casi siempre, la realidad tenía otros planes y pese a algunos destellos de calidad del británico, la realidad es que ha estado a años luz de ser competitivo. El epítome está siendo el Gran Premio de Qatar, donde ni en la clasificación para la sprint ni en la de la carrera larga, ha sido capaz de pasar de la Q1, al punto de verse obligado a pedir perdón.

Que el Ferrari está lejísimos de ser competitivo en Losail es una realidad, sin embargo mientras Charles Leclerc al menos pudo sacarle algo y llevarlo a la Q3, él se quedó en el 18º puesto. Aunque no escondió que realmente el coche iba mucho mejor que el viernes, pero ni con esas logró sacarle un buen tiempo: ”El coche es mucho mejor hoy, simplemente que no se refleja en los tiempos. Sinceramente, hoy las sensaciones fueron mucho mejores que el resto del fin de semana. Me sentía bien, pero luego no pudimos completar la última vuelta".

Tal era la desolación del 44 que, casi entre lágrimas, solo le quedó pedir disculpas por su rendimiento y simplemente agradecer por el apoyo recibido, en una imagen en la que choca ver a alguien que ha sido campeón del mundo en siete ocasiones: ”Lo siento, pero estoy increíblemente agradecido por el apoyo que he recibido todo el año. No podría haberlo hecho sin ellos".

Charles Leclerc confirma los problemas de Ferrari

Lejos de ser un problema de Hamilton o de su falta de adaptación, va más allá y hay mucha parte que emana de las deficiencias del Ferrari. Así lo ha confesado el monegasco, manteniendo la misma línea de su compañero: “Ha sido extremadamente complicado conducir este coche, mantenerlo en la pista. Lo estoy intentando absolutamente todo, pero de momento es lo único posible”.

De hecho, pese a partir 10º y tener opciones para al menos sumar algunos puntos, no esconde que es más que complicado que lo consiga: “Normalmente soy una persona muy optimista, pero tengo que decir que este fin de semana no hay nada rendimiento. Espero que sea mejor, pero nada de lo que he experimentado con este coche me hace pensar que tendré mejores sensaciones”.