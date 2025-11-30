Fernando Alonso lanza otra pulla a la Formula 1: “Tenemos exceso de todo menos de cosas que sirvan para el espectáculo”

Fernando Alonso ha vuelto a llevar al Aston Martin muy por encima de sus posibilidades en Qatar, donde sin embargo, se ha quejado de nuevo de la derivada demasiado espectacular de la Formula 1 actual

Los calificativos para definir el rendimiento de Fernando Alonso se empiezan a quedar cortos, pues a sus 44 años y tras 24 de carrera es muy complicado compararlo, más aún viendo lo que está haciendo en este tramo final del año, especialmente en el Gran Premio de Qatar, en el que está logrando sacar un jugo al Aston Martin que a todas luces parecía imposible en Losail. Tras un gran 7º puesto en la sprint, en la clasificación ha vuelto a obrar el milagro, metiendo al coche entre los 10 mejores y tendrá una gran oportunidad de sumar más puntos en carrera.

No obstante, el asturiano es consciente de que no pueden pelear con sus rivales, pues son el 7º mejor coche del fin de semana y su guerra es otra, en concreto con los Haas y con los Sauber, por lo que lo más probable es que termine cayendo algunos puestos, aunque peleará con ellos por alcanzar el 6º puesto del mundial de constructores: “Ahora la prioridad es estar delante de los Haas y Sauber al final de la carrera. Creo que tenemos un punto sobre Haas y alguna más con Sauber, puede que no sea suficiente aún de cara a la siguiente carrera”. Pero por lo pronto necesita “elaborar una estrategia para lograr algún punto y ganar margen de cara a Abu Dhabi”, especialmente contra Nico Hulkenberg y Ollie Bearman.

Demasiado espectáculo

De cara al domingo la FIA ha puesto la norma de que los neumáticos se pueden usar un máximo de 25 vueltas, es decir, que mínimo habrá que hacer dos paradas en boxes, algo que para el asturiano no es más que una muestra más del interés por creer espectáculo: “Esto es lo que tiene la Fórmula 1, que tenemos exceso de todo menos de cosas que sirvan para el espectáculo. En la calificación he disfrutado, pero en carrera nos toca sufrir”.

Además de que esta vez ha estado lastrado por las gomas, al haber llegado a la Q3 sin ninguna nueva, lo que le ha impedido buscar un mejor puesto. En su opinión, están “muy limitados en la estrategia por lo que dicta la FIA”, en cuanto a neumáticos, gasolina y demás: "Teníamos cuatro juegos máximo para la calificación, por lo que usamos dos para la Q1 y dos en la Q2, así que no teníamos compuestos nuevos para la Q3, porque en principio pensamos que no íbamos a llegar”.