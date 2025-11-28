La veteranía es un grado para Fernando Alonso: “Tengo 24 años de experiencia, sé extraer el máximo del coche”

Fernando Alonso ha demostrado en la clasificación al sprint de Qatar que cuando todo se complica, tiene un punto más que el resto, algo que se debe al plus que le dan sus años de experiencia

44 años dan para mucho y en el caso de Fernando Alonso esa es una de sus grandes ayudas a la hora de seguir siendo competitivo en el mundial de Fórmula 1. El piloto que más carreras ha disputado en la historia en la historia del Gran Circo sigue teniendo el talento que le ha acompañado todo este tiempo y aunque quizá si que sufra algunos achaques que los jóvenes que comparten parrilla con él no sienten, hay aspectos que si que le sirven. Y en los fines de semana como el de Qatar, con carrera al sprint en la que hay que poner a punto el coche mucho más rápido, esta ventaja es grande.

Lo ha demostrado este viernes, en el que tras avisar en los libres, en la clasificación al sprint lo logrado un brutal 4º puesto, que no solo lo mete directo en la pugna por el podio en un trazado donde es difícil adelantar, si no que le convierte en cierta medida en juez del mundial, al estar entre Lando Norris y Max Verstappen. Y la respuesta a como lo ha hecho es, una vez más, su gran bagaje: ”Tengo 24 años de experiencia y 44 de edad, hay desventajas como el cansancio de los viajes o el jet lag, pero sé cómo extraer el máximo del coche”.

No obstante, también es consciente de que lo más probable es que según avance el fin de semana, la realidad le pase por encima y sus rivales se acerquen a él y vuelva a su posición natural, como mucho peleando por los puntos. “Abren el parque cerrado, se puede tocar y todos terminan acertando”, aunque eso no quita que él ya va un paso por delante y puede aprovecharse de eso.

Pasarlo mal viene bien

Pese al increíble resultado, la realidad es que ha sido una sesión muy complicada para el asturiano, especialmente en la SQ2, cuando entre los McLaren y Yuki Tsunoda le han molestado y se lo ha jugado todo a una vuelta, pero no ha fallado cuando más presión había, consiguiendo luego rematar el trabajo en la última tanda en la SQ3. Y aunque sintió ese estrés, especialmente al encontrarse a los tres coches en la primera curva, logró primero evitar el accidente y después bajar pulsaciones y hacer un buen tiempo, lo que habla del poder de concentración que tiene el bicampeón, otra muestra de la experiencia.