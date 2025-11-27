F1 GP de Qatar 2025 | Horario, canal y dónde ver en TV la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Losail

Qatar es la penúltima cita de la temporada de F1 y Lando Norris no puede cometer errores si no quiere que Max Verstappen u Oscar Piastri se le echen encima en la pelea por el Mundial

La temporada de Fórmula 1 está llegando a su fin y el Mundial aún está por decidir. Por ello, el Gran Premio de Qatar va a ser una cita clave para el devenir del campeonato. En primer lugar, porque es la penúltima del año, a la que Lando Norris llega con cierta ventaja sobre Oscar Piastri y Max Verstappen, que no debe perder en Losail si no quiere verse en un apuro en Abu Dhabi.

Especialmente importante va a ser Qatar ya que reparte más puntos de los habituales, con la última carrera al sprint de la temporada. Además, en este trazado McLaren debería ser superior al Red Bull, por lo que el piloto británico no puede permitirse fallar si quiere llegar a la última cita con esa ventaja en la pela por el título. Sin embargo, Max Verstappen ya ha demostrado que nunca se le puede dar por muerto y si hay alguien que llega con el cuchillo entre los dientes es él.

Los pilotos españoles, por su parte, se encuentran en situaciones diferentes. Carlos Sainz llega lanzado después de un gran quinto puesto en Las Vegas, por lo que intentará seguir sumando en Losail, mientras que Fernando Alonso está contando los días para dejar de pilotar el AMR25, que se espera que funcione mejor en Qatar que el fin de semana anterior. Aunque lo que está claro es que el asturiano ya tiene todas sus miras puestas en 2026.

La diferencia horaria entre Qatar y España hace que los horarios de la F1 en el circuito de Losail sean distintos a los habituales, aunque a horas mucho más lógicas que el anterior GP en Las Vegas. Este fin de semana todas las pruebas se est��n desarrollando por la tarde en España. Por este motivo, la carrera del domingo, en la que darán 57 vueltas al trazado, se celebrará este domingo 30 de noviembre partir de las 17:00 horas en horario peninsular.

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

