Verstappen muestra su admiración por Fernando Alonso y le coloca entre los cinco mejores pilotos de la historia

Fernando Alonso siempre ha demostrado su admiración y respeto por Max Verstappen, que ahora le devuelve el 'favor' y le pone en un top 5 de los mejores pilotos de Fórmula 1

Max Verstappen y Fernando Alonso son dos de los pilotos más destacados de la parrilla actual de Fórmula 1, siendo nombres muy reconocidos también a nivel histórico en esta categoría. Por ello, es habitual verles alabarse mutuamente durante los Grandes Premios del calendario. De hecho, los dos han trazado un plan para competir juntos en busca de victorias en otras categorías del automovilismo.

Verstappen señaló hace un par de días que siempre ha sido 'alonsista' y que cuando competía contra Red Bull le apoyaba a él, pese a que fue Sebastian Vettel y su actual escudería los que consiguieron los Mundiales. Y días después, el neerlandés vuelve a demostrar la gran admiración que tiene y eleva al piloto español como uno de los mejores de la historia de Fórmula 1.

Max Verstappen elogia a Fernando Alonso y le coloca en un top 5 histórico de F1

Max Verstappen está peleando por su quinto mundial, que todavía tiene opciones de conseguir en este 2025 gracias a la descalificación de los pilotos de McLaren en el GP de Las Vegas, y el neerlandés cada vez está más alto en un ranking de los pilotos históricos de la Fórmula 1. Consciente de que él mismo puede entrar en las quinielas sobre los mejores pilotos del Gran Circo, especialmente si suma el quinto título, el piloto de Red Bull ha escogido a los que considera que son los cinco mejores para él.

Lo más destacado ha sido que Verstappen ha puesto a Fernando Alonso en este top, en el que no ha querido establecer un orden. Lo que sí ha demostrado es la gran admiración que tiene al piloto español, al que sitúa junto a pilotos que cuentan con muchos más Mundiales que él, como Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio y Ayrton Senna, a quienes coloca como los mejores pilotos de la F1, demostrando que Alonso es mucho más que sus títulos.

Aunque no sorprende que Verstappen escoja a Alonso entre los mejores puesto que siempre que puede demuestra su admiración. "Le tengo mucho respeto a Fernando, que siga compitiendo a su edad. Es muy bonito ver tanta pasión por este deporte" reconoció el piloto de Red Bull hace un par de semanas.

La admiración entre Verstappen y Alonso es mutua

La opinión de Fernando Alonso sobre Verstappen es clara: "es el mejor". Así lo ha reconocido en múltiples ocasiones, asegurando que "cuando tiene un coche parecido a los demás sabes que va a estar en la Pole/victoria" para justificarlo. "El mejor es él, como lo demuestra una y otra vez" sostiene el asturiano, a pesar de que Max puede ser el responsable del final de su carrera en el Gran Circo si finalmente apuesta por Aston Martin, como el equipo británico, Adian Newey y Honda intentan.