Carlos Sainz pretende a Ferrari y el asiento de Leclerc podría quedar libre

Carlos Sainz ha demostrado en Las Vegas que aún está muy ligado a Ferrari, mientras que Charles Leclerc ya explora un futuro lejos de ellos, lo que dispara los rumores sobre un posible regreso del español a la escudería italiana

La historia entre Carlos Sainz y Ferrari parece no estar cerrada. El equipo italiano ya dejó claro en cuanto el piloto puso rumbo a Williams que las puertas de Maranello estaban abiertas a un posible regreso del español. Algo que también deja ver Sainz Jr, que tras otra grandísima actuación, con un quinto puesto en el GP de Las Vegas, ha mostrado el cariño que aún guarda al que fuera su equipo durante cuatro temporadas.

El piloto madrileño está cumpliendo con lo que se esperaba de él en Williams, cosechando podios y sumando los máximos puntos posibles para que la escudería británica crezca. Sin embargo, aún esboza una sonrisa al oír hablar de Ferrari, dejando claro el gran respeto y admiración que les tiene a pesar de que su salida fuera dolorosa para él. Y también volviendo a poner sobre la mesa un posible regreso.

Carlos Sainz desea lo mejor a Ferrari y dispara los rumores sobre su regreso

Carlos Sainz sigue dejando grandes resultados para Williams, pero sigue siendo referencia en Ferrari. Concretamente, es el último piloto en sumar una victoria para el equipo italiano. El español reconoce que con este dato se siente bien "pero al mismo tiempo... honestamente, deseo a Ferrari, Charles, Lewis y a todos los que están allí lo mejor".

"Incluso, si este año estuvieran ganando, me alegraría por ellos. Allí dejé a muchos buenos amigos, y honestamente pensé que este año podrían ganar" ha explicado Carlos en el Strip, que demuestra que sigue teniendo mucha confianza en el 'Cavallino Rampante' y mucho cariño a todo el equipo, disparando así los rumores sobre un posible regreso.

Carlos Sainz, el último piloto en conseguir una victoria para Ferrari

El GP de Las Vegas volvió a demostrar el potencial de Sainz sobre un monoplaza, que quedó en la quinta posición, justo por detrás del que ha sido su compañero de equipo estos años atrás en Ferrari, Charles Leclerc. Una diferencia muy significativa respecto a su compañero de equipo en Williams, que no terminó la carrera, y con el que ha sido su sustituto en la escudería italiana, Lewis Hamilton, que fue octavo.

Además, aún sigue siendo el último piloto de Ferrari en subir al escalón más alto del podio con su triunfo en el GP de México de 2024, hace ya un año. Por ello, al recordarle este dato en Las Vegas, Sainz demostró que aún sigue muy ligado a la escudería de Maranello, y es Leclerc el que puede dejar un asiento libre a Carlos.

Charles Leclerc, cerca de Aston Martin y de dejar un asiento libre en Ferrari

Charles Leclerc ya lleva muchos años en Ferrari y la escudería aún no le ha dado un monoplaza ganador ni capaz de pelear por el título, por ello ya empieza a buscar un futuro fuera del equipo. Grandes nombres de la categoría, como Ralf Schumacher, ya han adelantado que Aston Martin está interesado en el monegasco y ahora el '16' también ha encontrado atractiva esta propuesta, por lo que de cara a 2027 puede dejar su asiento libre en Ferrari, y Sainz termina contrato con Williams.