Norris toma una firme decisión antes de que McLaren y Piastri lo hagan

El piloto británico sigue siendo el favorito para ganar el Mundial, puesto que va primero. Y, ahora que su compañero lo tiene ya casi imposible, se niega a pedirle favores. Eso sí, le ha lanzado un dardo envenenado

Orgullo. Es la mejor palabra con la que se puede definir la decisión que ha tomado Lando Norris de cara el último certamen de la temporada. McLaren no se ha decantado por ninguno de los dos pilotos con los que ha ido comandando la clasificación durante toda la temporada. Y, ahora que el neerlandés Max Verstappen se encuentra a tiro de piedra para conquistar su quinta corona mundial, el británico se niega a ser campeón por ayudas o favores. Si lo gana, que sea por méritos propios. Y si lo pierde también.

Y así de claro lo ha dejado el propio piloto papaya en el Media Day del Gran Premio de Abu Dhabi. Le saca 12 puntos a Max y 16 a Piastri. Y con eso le basta para mantener la calma: "Lo encaro igual que todos los fines de semana. Quizás hay algo más de emoción, pero el trabajo se mantiene igual. Revisamos Qatar, lo que hicimos mal, las cosas obvias y las no tan obvias. Aparte de eso, nada cambia".

En este sentido, ha manifestado también que en caso de perder el título la culpa deberá repartirse por los errores cometidos en esta recta final de la temporada: "Si vuelvo atrás, Canadá es lo más obvio. La fastidié, perdí muchos puntos. La horquilla de China, pequeños detalles como todo el mundo, el abandono de Zandvoort, la descalificación en Las Vegas… Algunas cosas fueron culpa mía, otras del equipo. No hicimos un buen trabajo en conjunto".

Y por si alguien tiene dudas sobre si pedirá favores de equipo, se ha mostrado muy contundente: "No lo pediría. Pregúntale a Piastri si me dejaría pasar. Y al revés, yo creo que yo sí lo haría, porque soy así. Pero no depende de mí y no quiero pedirlo. No es una pregunta justa. Si acaba ganando Max, enhorabuena a Max. No cambia mi vida". Eso sí, estas palabras tienen un doble significado. Y es que les acaba de pasar la patata caliente tanto a los jefes de McLaren como a su compañero.

Por último, ha reconocido que sabe que el domingo es quien más tiene que perder, al tiempo que ha recalcado la importancia que tendría el título mundial para él: "Soy yo porque soy el que está liderando. Si no lo gano, lo intentaré el año que viene. Hay que seguir trabajando aunque se pierda. Tengo la mentalidad de que no hay nada que perder. Esto ha sido toda mi vida. Significaría todo para mí y para quienes me apoyaron los últimos 16 años. Mi vida ya es un éxito, he conseguido lo que quería desde niño. Esto sería la recompensa por todo el trabajo duro".