Ferrari empieza sin Hamilton y Piastri tiene sustituto en los libres de Yas Marina

El mundial de Fórmula 1 se decide este fin de semana en Abu Dhabi, una última cita del curso en la que Lando Norris va a tratar de defender la diferencia que tiene sobre Max Verstappen y Oscar Piastri en la clasificación general. Sin embargo, eso será el domingo, pues antes de eso tendrá lugar un fin de semana completo que será muy especial para algunos, pues se despiden del Gran Circo, como Yuki Tsunoda o una oportunidad de pilotar un coche que no suelen tener en sus manos. Y es que los libres 1 suelen ser una oportunidad para que los equipos suban a ellos a jóvenes y esta vez en Ferrari y McLaren lo harán.

La regla de la FIA establece que cada equipo debe ceder cuatro libres a jóvenes, dos por coche y piloto. Y en los de Maranello Lewis Hamilton habría cumplido los dos, al igual que en los de Woking Piastri. Arthur Leclerc será quien se suba al ‘Cavallino’ mientras que el monoplaza papaya será para Pato O’Ward, quien recibe así su premio tras su gran curso con la escuadra de McLaren en la Indycar, siendo uno de los grandes rivales del español Álex Palou, gran dominador del certamen ‘yankee’ de monoplazas por excelencia.

Aston Martin inició la fiesta

No solo Ferrari o McLaren van a aprovechar para cerrar el año dando oportunidades a jóvenes pilotos de sus academias, pues hay otros equipos que van a hacer lo propio. Un gran ejemplo es Aston Martin, que van a hacer el completo, pues además de probar a uno de sus jóvenes, también va a vender un asiento para las pruebas. Las escuderías tienen en esto una de las formas de financiarse y los de Silverstone lo siguen. En este caso el viernes de Yas Marina no lo arrancarán en la primera sesión ni Fernando Alonso ni Lance Stroll.

Jak Crawford, tercer piloto de la escuadra y que competirá el año que viene en la F2 al igual que Mari Boya, tomará las riendas del coche de Lance Stroll, mientras que Cian Shields ocupará el asiento de Fernando Alonso. En el caso de este último estamos hablando de uno de los pilotos que peor lo han pasado este curso en la categoría de plata, en la que ha sido último, pero aún así se ha podido pagar la experiencia de estar en unos libres 1 de Fórmula 1 en el coche de Alonso.