Álex Palou tiene altas expectativas con Fernando Alonso

Álex Palou es una de las grandes estrellas del motorsport fuera de la Fórmula 1 y como voz autorizada ha confesado que ve a Fernando Alonso con opciones de dar con la tecla y optar a todo en 2026

El mundo del motor es mucho más amplio que la Fórmula 1, sin embargo, es innegable que el Gran Circo lo opaca todo. Pese a ello sigue habiendo grandísimas estrellas en otras disciplinas y quizá la más grande de todas dentro de los monoplazas es un piloto español. Se trata de Álex Palou, quien ha dominado la Indycar en los últimos años y este 2025 ha cerrado el círculo ganando las 500 millas de Indianápolis. No obstante, también intentó llegar al Gran Circo de la mano de McLaren, pero esa historia acabó en los tribunales.

Eso no quita que sea una buena voz a la hora de valorar el futuro de la categoría reina, especialmente en lo que concierne a Fernando Alonso. O más bien al motor que va a tener el año que viene el Aston Martin del asturiano, el Honda. Palou es una de las insignias de la casa de Hamamatsu y tiene unas expectativas muy altas con que puedan dar con la tecla y darle al español la oportunidad que tantos años lleva persiguiendo. Lo que junto a la máquina que cree Adrian Newey, formarían el binomio perfecto con las manos de Alonso: ”Creo que va a tener opciones. Lo ha hecho con varias estructuras, varios años, varias regulaciones y creo que va a hacer un coche que va a ser muy, muy bueno. Creo que va a estar luchando".

Con Verstappen en McLaren el mundial sería otra historia

Más allá de las opciones de Alonso el próximo curso, Palou también ha tenido tiempo de valorar la actualidad, que pasa por lo que va a suceder este domingo en Abu Dhabi, donde Max Verstappen y Oscar Piastri van a apurar al máximo sus opciones para tratar de ser campeones del mundo de Fórmula 1. El británico es el gran favorito, sin embargo para el catalán el mejor es el neerlandés, con quien guarda buena relación ya que compitió junto a él en karting y que ha sido compañero suyo en alguna carrera virtual en los últimos años.

En su entrevista en Mundo Deportivo, Palou ha confesado que para él, Verstappen habría ganado este mundial hace dos meses en caso de pilotar el McLaren, que ha sido el coche más dominante y con el que ni Norris ni Piastri fueron capaces de rematar un brutal inicio de campaña, llegando todo abierto al final. De hecho cree que si él hubiera estado a los mandos de una de las máquinas papaya, también habría peleado, estando en la pugna, pero ni mucho menos se habría impuesto tan brutalmente como Max, el único a quien considera con el nivel para hacerlo.