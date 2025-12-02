Aston Martin mueve ficha en Abu Dhabi: Alonso y Stroll dejan paso a la nueva generación

Cederan sus AMR25 a dos jóvenes talentos, Cian Shields y Jak Crawford quienes tendrán la oportunidad de rodar en la primera sesión de los libres

El GP de Abu Dhabi el próximo domingo acogerá una trepidante final en el que se dilucirá la temporada. Verstappen se mantiene en la lucha tras admitir que ciertas decisiones imprecisas de McLaren han provocado esta situación en el que el campeón de la temporada aún no está decidido, con Norris como favorito y Piastri en tercer lugar, aunque cualquiera podría ganar.

Este viernes, los libres 1 estarán repletos de rookies, dando Aston Martin la sorpresa con una alineación nunca vista. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll correrán en la primera sesión de entrenamiento en Yas Marina, dando la oportunidad a Jak Crawford y Cian Shields sus AMR25.

Alonso y Stroll ceden sus AMR25

Jak Crawford, tercer piloto que competirá en el subcampeonato de F2, tomará las riendas del coche de Lance Stroll, mientras que Cian Shield se ha anunciado que ocupará el asiento de Fernando Alonso. Este último también pelea en el campeonato para acceder a la Fórmula 1 y aunque aún no ha abierto el marcador en la competición, se ha ganado la confianza de Aston Martin tras un seguido trabajo en un simulador del equipo en Silverstone.

El británico ha hablado bastante ilusionado sobre la oportunidad que le han brindado, contando que ha ''aprendido muchísimo trabajando con el equipo este año'' y que para él es un ''momento muy especial'' que le confíen el AMR25 ''en un fin de semana de Gran Premio es un momento muy especial para mí''. Añadió también que tiene ''muchas ganas de contribuir al programa de equipo y de aprovechar al máximo la experiencia''.

Jak Crawford, tercer piloto para 2026

Aston Martin piensa ya en el futuro año, confirmando a Jak Cawford como tercer piloto para 2026. Este movimiento ha llegado tras dos años de trabajo silencioso del estadounidense en la escudería. Cuenta con más de 2.000 kilómetros de pruebas en Fórmula 1 y una temporada de Fórmula 2 en la que saca garra por el título.

Un punto clave para la carrera del piloto, que a sus 20 años ya apunta alto, subiendo escalones poco a poco hasta llegar al punto en el que nos encontramos. Desde 2023, el de Charlotte compite en Fórmula 2, donde está construyendo una trayectoria sólida. En el 2024 se integró en el Programa Jóvenes pilotos de Aston Martín, siendo uno de los que más sobresalía y uno de los primeros pilotos junto al español Mari Boya.