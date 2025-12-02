El podio de Sainz completa un doblete histórico para Williams que no lograban desde hace una década

El piloto es el primero en diez años en conseguir más de un podio en la temporada de Fórmula 1, transportando a la escudería británica a 2015

El pasado domingo, Carlos Sainz firmó en Qatar un fin de semana de película. Logró un tercer puesto que se convertía en el segundo podio de la temporada, ya que consiguió el primero, con la misma posición, en el Gran Premio de Azerbaiyán, celebrado a finales de septiembre. Un final de temporada frenético, tras un periodo de adaptación en Williams, donde comenzó la temporada tras dejar atrás Ferrari.

Carlos Sainz rememora la historia de Williams

Aquel podio en la capital de Azerbaiyán significó para Williams el primero desde 2021, una de las carreras más polémicas de la historia de la Fórmula 1, marcada por las lluvias torrenciales y la ausencia de competición real. En la reconocida como la carrera más corta de la historia, George Russel alcanzó la segunda posición con la escudería británica y desde entonces no habían logrado ningún podio. Hasta que llegó Carlos Sainz.

El piloto español ha hecho que su escudería vuelva a lograr el doblete, siendo el primero en conseguir dos podios en el mismo campeonato para Williams desde 2015. Un punto y seguido en la historia de uno de los equipos más icónicos de la Fórmula 1, que en ese año consiguió dos dobles podios: el Felipe Massa en Austria e Italia y el de Valtteri Bottas en Canadá y México. Este último consiguió otro en Canadá 2016. Bakú parece dar buena suerte a Williams, ya que Lance Stroll consiguió uno en Bakú 2017 y el antes mencionado de George Russell.

Un piloto que trabaja mejor ante presión

Tras conseguir el podio, el directo de Williams Racing, James Vowles mostró su emoción ante los micrófonos de DAZN F1: ''Carlos ha hecho un grandísimo trabajo, estoy orgulloso del equipo de Carlos, no podía haber pedido más''. También habló de que bajo presión, ''rinde más, lo hace mejor. No ha levantado el pie ni un segundo y ha conseguido el podio''. El madrileño acabó incluso por delante de Lando Norris, sumido en plena lucha por el Mundial.

El directivo también dedicó las siguientes palabras por la radio a Carlos Sainz, demostrando su admiración por el piloto español: ''Nos hiciste estar orgulloso de ti en Bakú y hoy has hecho lo mismo. Buen trabajo, Carlos. Lo de hoy ha sido una conducción completamente increíble''. Gracias a su actuación, Williams se asegura matemáticamente el quinto puesto en el campeonato de constructores de la Fórmula 1, en el que McLaren lidera el ranking con una distancia abismal con sus contrincantes.