McLaren la lía en Qatar y mete a Verstappen en la lucha por el Mundial

Max Verstappen pone al rojo vivo la lucha por el Mundial, que se decidirá en Abu Dhabi. McLaren ha cometido un error en su estrategia y ha comprometido seriamente a Piastri y especialmente a Norris, que aún lidera el campeonato. Carrera impresionante de Carlos Sainz que logra subir al podio

Max Verstappen lo ha vuelto a hacer. Cuando podía quedarse fuera de la lucha por el Mundial, si quedaba por detrás de Norris y partía así en la parrilla de salida, ha vuelto a sacar todas sus fuerzas para sumar una nueva victoria y acercarse realmente a su quinto título. Aunque es cierto que McLaren le ha ayudado. El peor parado en esta carrera ha sido Lando Norris, que sólo necesitaba sumar 2 puntos más que sus rivales y lo que ha hecho es dejarse 15 puntos.

El líder del campeonato, que sigue siendo Norris aunque con una distancia mucho menos imponente, ha sido el cuarto en cruzar la línea de meta en Losail, y dando gracias a un fallo de Antonelli en la última vuelta, mientras que Verstappen con su victoria se coloca segundo en la pelea por el campeonato y Piastri, que ha sido segundo, se acerca también.

Los McLaren la lían en Qatar y el Mundial se decidirá en Abu Dhabi

Los McLaren se han metido ellos solos en un auténtico lío. Primero, Lando Norris no quiso arriesgar en la salida y decidió no pelar con Verstappen, que salió muy bien y se colocó segundo. Pero el gran error de los papaya ha llegado en la vuelta 7, cuando ha salido el coche de seguridad por el choque de Nico Hulkenberg y han decidido mantener a los dos coches fuera, siendo los únicos, junto a Ocon, en no parar.

Una decisión que ha sacrificado a sus pilotos. Oscar Piastri no ha sufrido tanto ya que estaba cumpliendo con los objetivos de ritmo que el equipo marcaba para que la estrategia fuera válida. Sin embargo, Lando Norris ha pilotado mucho más lento de lo esperado y ha comprometido seriamente sus opciones en la lucha por el título. Por ello, los papaya no han podido ganar esta carrera en la que eran claramente favoritos por ritmo.

Max Verstappen se mete de lleno en la lucha por el Mundial

Esta nueva victoria de Max Verstappen sólo confirma que a pesar de la distancia, es más que posible que pueda sumar su quinto campeonato del mundo. El tetracampeón sólo está a 12 puntos de colocarse como líder, y viendo la carrera de hoy es más que posible. Además, Max ya sabe lo que es ganar un Mundial bajo la presión en la última carrera en Abu Dhabi

Carlos Sainz hace podio con el Williams en Qatar

Dejando a un lado la lucha por el campeonato, la clara estrella de esta trazado ha sido Carlos Sainz, que ha logrado un nuevo podio pese a salir desde la séptima posición. Ha hecho una buena estrategia y ha apostado por jugárselo todo a una sola parada y defenderse en pista de Antonelli y Norris, en un trazado en el que en teoría Williams o era fuerte. Podio más que merecido para el español.

Por su parte, Fernando Alonso también había hecho una buena carrera, siendo sexto durante toda la carrera pero haciendo un trompo en las últimas vueltas para caer hasta la octava, aunque finalmente ha sido séptimo tras un pinchazo de Hadjar.

