Carlos Sainz tras su podio en Qatar: "Ha sido una de mis mejores y más inesperadas carreras"

Carlos Sainz ha logrado una meritoria tercera posición en el GP de Qatar, dando la sorpresa en un circuito que no era favorable a Williams y sumando su segundo podio de la temporada

Carlos Sainz ha sido uno de los grandes protagonistas del GP de Qatar. La lucha del Mundial está al rojo vivo tras esta carrera en la que los McLaren han desaprovechado una buena ocasión para dejar a Max Verstappen fuera de la lucha. Sólo tenía que quedar por detrás de ellos para estar fuera de la lucha por el título, pero el neerlandés ha vuelto a demostrar su talento y ha conseguido la victoria en Qatar para apretar el campeonato.

Sin embargo, aparte de esta lucha a tres, ha sido Carlos Sainz el que ha captado todos los focos en Losail. El piloto español partía desde la séptima posición con el Williams tras una gran clasificación en un trazado en el que sobre el papel el FW47 no iba bien. Sin embargo, con una buena estrategia y un ritmo increíble, el español ha sacado todo el jugo a su monoplaza para sumar el segundo podio esta temporada. Por ello, no puede estar más contento tras esta carrera.

Carlos Sainz saca pecho de su podio en Qatar

"Estoy muy feliz, contento y orgulloso de todo el equipo, porque pensábamos que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada. He ido más rápido de lo que esperaba y lo hemos clavado tanto en las paradas como en los ajustes" reconoció Carlos Sainz justo al bajarse del monoplaza en las entrevistas previas a la celebración del podio.

Una declaración que ha reflejado a la perfección su fin de semana, en el que ya adelantó que iba a dar el máximo de sí mismo a pesar de que no tenía muchas expectativas. Sin embargo, su gran ritmo de carrera era algo que ni él ni los aficionados esperaban, pero que no ha dejado indiferente a nadie. "Lo hemos hecho todo perfecto. En la primera mitad de temporada no estábamos consiguiendo dar con la tecla y con el paso de la temporada hemos ido mejorando. Estoy en una nube con este podio porque no lo esperaba" añadió el español, que reconoce el mérito de la escudería británica.

Carlos Sainz agradece a Williams el buen hacer en Losail

"Saliendo séptimos no te esperas un podio. Nos hemos puesto al final a pelear por un tercer puesto ante los McLaren, algo increíble. los cambios en la configuración del monoplaza nos han dado un ritmo de carrera buenísimo" explicó el madrileño, aunque no debe quitarse mérito. Él dejó claro al equipo que veía posible el podio y que no le hicieran gestionar los neumáticos y le dejaran correr, y así pudo sacar distancias contra Kimi Antonelli, que le ha venido perfecta para la última vuelta en la que ha tenido a Lando Norris detrás y ha mantenido así para lograr un inesperado y muy merecido podio en Qatar.