¡Verstappen calienta el Mundial!: Así queda el Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Qatar y la pifia de los McLaren

Verstappen se ha llevado una importante victoria en Qatar, con Piastri segundo y Norris cuarto, poniendo la lucha por el Mundial patas arriba y con todo por decidir en Abu Dhabi

El Mundial de esta temporada de Fórmula 1 se va a decidir en la última carrera. Algo que no pasaba desde 2021, en el que Verstappen consiguió ser campeón del mundo pese a ir por detrás de Hamilton. Algo que se puede repetir perfectamente esta temporada, en la que el neerlandés parecía más que lejos en la clasificación, pero a la que llega a la última cita sólo con 12 puntos de diferencia respecto al líder de la clasificación, que todavía es Lando Norris.

El piloto de Red Bull ha conseguido dar un nuevo golpe al campeonato con su victoria en el GP de Qatar, en el que McLaren era el gran favorito y tenía mucho mejor ritmo. Los papaya salían desde la primera línea pero un error en la estrategia condenó a sus pilotos, mientras que Max, que largó desde el tercer cajón, lo ha aprovechado a la perfección para llevarse la victoria y acercarse a su quinto título.

McLaren la lía en Qatar y mete a Verstappen en la lucha por el Mundial

El error de McLaren en estrategia, decidiendo que sus pilotos no entrases a boxes durante el coche de seguridad, ha comprometido las opciones en el Mundial tanto a Lando Norris como a Oscar Piastri. El australiano ha conseguido salvar los muebles al ser segundo en Losail, aunque ha caído hasta la tercera posición el la general. Pero aún peor lo ha tenido Lando Norris.

El británico ha sido incapaz de encontrar el ritmo de su compañero de equipo y ha cruzado la línea de meta en cuarta posición, y gracias a un error de Antonelli en la última vuelta. Por ello, se queda en una situación muy comprometida de cara a la última carrera del año, que será el próximo fin de semana en Abu Dhabi.

Carlos Sainz también da un subidón en el Mundial

Gracias a su podio en el GP de Qatar, Carlos Sainz también ha logrado esos puntos necesarios que le colocan dentro del top 10 de la general. El español ha dado una lección de pilotaje en Losail y ha firmado un podio muy meritorio, siendo capaz de aguantar delante de Lando Norris. Por ello, ya es noveno en la clasificación.

Así queda la clasificación del Mundial tras el GP de Qatar

1. Lando Norris — 408 puntos

2. Max Verstappen — 396 puntos

3. Oscar Piastri — 392 puntos

4. George Russell — 309 puntos

5. Charles Leclerc — 230 puntos

6. Lewis Hamilton — 152 puntos

7. Kimi Antonelli — 150 puntos

8. Alexander Albon — 73 puntos

9. Carlos Sainz — 64 puntos

10. Isack Hadjar — 51 puntos

11. Nico Hülkenberg — 49 puntos

12. Fernando Alonso — 48 puntos

13. Oliver Bearman — 41 puntos

14. Liam Lawson — 38 puntos

15. Yuki Tsunoda — 33 puntos

16. Esteban Ocon — 32 puntos

17. Lance Stroll — 32 puntos

18. Pierre Gasly — 22 puntos

Resultados completos del GP de Qatar

Max Verstappen (Red Bull Racing) — 25 puntos

Oscar Piastri (McLaren) — 18 puntos

Carlos Sainz (Ferrari) — 15 puntos

Lando Norris (McLaren) — 12 puntos

Kimi Antonelli (Mercedes) — 10 puntos

George Russell (Mercedes) — 8 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) — 6 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) — 4 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) — 2 puntos

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) — 1 punto