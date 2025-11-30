¡Verstappen calienta el Mundial!: Así queda el Mundial de Fórmula 1 tras el GP de Qatar y la pifia de los McLaren
Verstappen se ha llevado una importante victoria en Qatar, con Piastri segundo y Norris cuarto, poniendo la lucha por el Mundial patas arriba y con todo por decidir en Abu Dhabi
El Mundial de esta temporada de Fórmula 1 se va a decidir en la última carrera. Algo que no pasaba desde 2021, en el que Verstappen consiguió ser campeón del mundo pese a ir por detrás de Hamilton. Algo que se puede repetir perfectamente esta temporada, en la que el neerlandés parecía más que lejos en la clasificación, pero a la que llega a la última cita sólo con 12 puntos de diferencia respecto al líder de la clasificación, que todavía es Lando Norris.
El piloto de Red Bull ha conseguido dar un nuevo golpe al campeonato con su victoria en el GP de Qatar, en el que McLaren era el gran favorito y tenía mucho mejor ritmo. Los papaya salían desde la primera línea pero un error en la estrategia condenó a sus pilotos, mientras que Max, que largó desde el tercer cajón, lo ha aprovechado a la perfección para llevarse la victoria y acercarse a su quinto título.
McLaren la lía en Qatar y mete a Verstappen en la lucha por el Mundial
El error de McLaren en estrategia, decidiendo que sus pilotos no entrases a boxes durante el coche de seguridad, ha comprometido las opciones en el Mundial tanto a Lando Norris como a Oscar Piastri. El australiano ha conseguido salvar los muebles al ser segundo en Losail, aunque ha caído hasta la tercera posición el la general. Pero aún peor lo ha tenido Lando Norris.
El británico ha sido incapaz de encontrar el ritmo de su compañero de equipo y ha cruzado la línea de meta en cuarta posición, y gracias a un error de Antonelli en la última vuelta. Por ello, se queda en una situación muy comprometida de cara a la última carrera del año, que será el próximo fin de semana en Abu Dhabi.
Carlos Sainz también da un subidón en el Mundial
Gracias a su podio en el GP de Qatar, Carlos Sainz también ha logrado esos puntos necesarios que le colocan dentro del top 10 de la general. El español ha dado una lección de pilotaje en Losail y ha firmado un podio muy meritorio, siendo capaz de aguantar delante de Lando Norris. Por ello, ya es noveno en la clasificación.
Así queda la clasificación del Mundial tras el GP de Qatar
1. Lando Norris — 408 puntos
2. Max Verstappen — 396 puntos
3. Oscar Piastri — 392 puntos
4. George Russell — 309 puntos
5. Charles Leclerc — 230 puntos
6. Lewis Hamilton — 152 puntos
7. Kimi Antonelli — 150 puntos
8. Alexander Albon — 73 puntos
9. Carlos Sainz — 64 puntos
10. Isack Hadjar — 51 puntos
11. Nico Hülkenberg — 49 puntos
12. Fernando Alonso — 48 puntos
13. Oliver Bearman — 41 puntos
14. Liam Lawson — 38 puntos
15. Yuki Tsunoda — 33 puntos
16. Esteban Ocon — 32 puntos
17. Lance Stroll — 32 puntos
18. Pierre Gasly — 22 puntos
Resultados completos del GP de Qatar
Max Verstappen (Red Bull Racing) — 25 puntos
Oscar Piastri (McLaren) — 18 puntos
Carlos Sainz (Ferrari) — 15 puntos
Lando Norris (McLaren) — 12 puntos
Kimi Antonelli (Mercedes) — 10 puntos
George Russell (Mercedes) — 8 puntos
Fernando Alonso (Aston Martin) — 6 puntos
Charles Leclerc (Ferrari) — 4 puntos
Liam Lawson (Racing Bulls) — 2 puntos
Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) — 1 punto