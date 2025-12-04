Fernando Alonso mira de reojo 2026 a falta de Abu Dhabi: ''Mi ilusión es más fuerte que nunca''

La leyenda de la Fórmula 1 española celebra en 2026 su segundo cumpleaños, cumpliéndose 25 años desde su debut en 2001

Fernando Alonso apuntaba maneras desde bien joven, debutando en la Fórmula 1 el 4 de marzo de 2001 en el Gran Premio de Australia. Con tan solo 19 años y a pesar de no conocer a fondo el coche ni los botones que tenía, logró pasar desde la diecinueveava posición hasta la doceava junto con Minardi. Aunque estuvo en la presentación del Benetton Renault, donde ficho bajo la petición de Flavio Briatore, su primera temporada fue junto a la escudería fundada por Giancarlo Minardi a la que fue cedido.

Mucho ha llovido desde aquellos días, pero para el asturiano parece no haber pasado el tiempo. Él mismo ha señalado antes de la última carrera de la temporada, que tendrá lugar en Abu Dhabi, que la ilusión sigue latente: ''Todavía me encanta despertarme el día de una carrera y prepararme para un Gran Premio, compitiendo en la cima del automovilismo''.

Fernando Alonso afronta 2026 con ''ilusión''

El piloto no ha pasado un año sencillo. Debido a las complicaciones con Aston Martin, ciertos momentos de la temporada se le ha hecho cuesta arriba, aunque se ha llevado alguna que otra alegría quedando en séptima posición y logrando que su escudería luche con Hass en la clasificación de constructores.

''Ha sido un año difícil. A nivel personal, he intentado rendir al máximo cada fin de semana y sacarle el máximo partido al coche. Hubo momentos de buen ritmo y fines de semana con mejores perspectivas, pero en general, la competitividad este año no estuvo a la altura de nuestras expectativas'', confesaba Fernando Alonso, admitiendo que ha sido una temporada marcada por los altibajos.

Un año lleno de retos para Aston Martin

Una auténtica montaña rusa tanto para Alonso como para su escudería: ''Como equipo, hemos tenido que afrontar retos. A veces relacionados con la fiabilidad, a veces con el rendimiento, y para un proyecto con grandes ambiciones como el nuestro, eso ha sido difícil''. A esta retrospectiva de la temporada añadió: ''Hemos aprendido dónde debemos mejorar [...] El éxito en la F1 no es fácil de alcanzar; hay altibajos en el camino. Y a veces, las temporadas difíciles son las que sientan las bases para el éxito futuro''.

Aunque si hay algo que le mantiene motivado, es la mano de Adrian Newey como nuevo director de equipo: ''Es sumamente motivador para todo el equipo. Saber que está dando forma al proyecto 2026 desde cero nos inspira confianza. Ya ha aportado nuevas ideas, nuevos enfoques y una forma de pensar que nos impulsa a ser más ambiciosos''

La ''motivación'' no se desvanece tras 25 años

25 años es una cifra que se dice pronto, pero un cuarto de siglo en la máxima categoría de la Fórmula 1 no es moco de pavo, y Fernando Alonso no pierde las granas de seguir compitiendo: ''Es una locura pensarlo. Obviamente, las victorias y los resultados son lo más importante para mí, pero aun así es un logro importante. Mi motivación es más fuerte que nunca. Todavía me encantan las carreras. Todavía me encanta despertarme el día de una carrera y prepararme para un Gran Premio, compitiendo en la cima del automovilismo