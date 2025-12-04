Carlos Sainz, sobre la situación de Ferrari: ''Lo que pase al otro lado, para mí es irrelevante''

El piloto de Williams ha sido preguntado sobre las polémicas palabras de John Elkann sobre Hamilton y Leclerc en el que instaba a los pilotos a ''hablar menos y pilotar''

Carlos Sainz selló el pasado fin de semana el segundo podio de su primera temporada con Williams. El madrileño, ambicioso tras conseguir el tercer puesto, lo dará todo en la última carrera del año en Abu Dhabi. Una carrera que él mismo calificó como una de las ''mejores y más inesperadas'', tras un periodo de adaptación en Williams en el que la primera mitad del curso no estaban ''dando con la tecla''.

La situación de Ferrari está en la otra cara de la moneda, el equipo de Sainz hasta la temporada pasada no está atravesando el mejor de los momentos. La Scuderia decidió el año pasado abandonar la apuesta por la dupla que formaban Carlos Sainz y Charles Leclerc, utilizando la estrategia de 'todo al rojo' con Lewis Hamilton, que generaba expectativas altas en los italianos.

Carlos Sainz responde al mensaje de Elkkann

Hamilton no ha terminado de adaptarse al SF25, alegando en múltiples ocasiones: ''No se lo que pasa, si necesito un coche más estable en la parte trasera, no tengo la respuesta''. En el lado contrario, Leclerc también resaltó las debilidades del monoplaza ante la prensa, a pesar de que su situación es mejor. El monegasco ha conseguido esta temporada siete podios, el último y el número 50 de su carrera en Ciudad de México. John Elkkann, no se calló ante las criticas de los pilotos: ''Deberían hablar menos y pilotar''.

Unas palabras del presidente ejecutivo de Ferrari a las que ha reaccionado Carlos Sainz con un tono irónico y algo divertido: ''¿Sabes el meme del que estoy hablando, no?, el de la rana con un té. Pues yo igual, no es mi problema. No conozco los problemas que está teniendo Ferrari este año, no sé si yo personalmente podía haber tenido un efecto en que no sucediesen. Sin conocimiento, no puedo opinar de esa estadística, de que si me voy el equipo va peor''

El 'efecto Sainz' existe

Dando un poco esquinazo al tema, el madrileño habló sobre el 'efecto Sainz', comentado en redes sociales: ''Pero sí puedo hablar de la otra estadística. Me tomaba un poco a broma eso del efecto Carlos Sainz, hubo una especie de movimiento en redes de cuando fui a McLaren, que la gente decía que cada vez que Sainz va a un equipo, el equipo mejora. Es verdad que en Williams este año se confirma esta estadística''

Para AS, el piloto comentaba lo siguiente sobre la mala racha que está azotando a Lewis Hamilton con la escudería italiana: ''A Ferrari siempre le he deseado lo mejor. Aunque Hamilton estuviese teniendo un buen año, mientras yo lo estuviera teniendo en Williams lo que pase al otro lado para mí es irrelevante. Sé que a la gente le gusta ese salseo, sobre todo si hablamos de un siete veces campeón del mundo, pero el nivel en la F1 es muy alto''