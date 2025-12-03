Carlos Sainz quiere despedirse a lo grande en Abu Dabi

El piloto madrileño quiere cerrar la temporada sumando los máximos puntos posibles. Tras conseguir su segundo podio con Williams en Catar, no descarta que llegue el tercero este próximo domingo

Aunque todos los flashes se los llevó el piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen en el Gran Premio de Catar, el otro gran protagonista de la jornada fue, sin duda, el español Carlos Sainz con su tercer escalón del podio firmado. El segundo de esta temporada, por cierto. Mientras, Hamilton todavía sueña con estrenarse con Ferrari y sólo le queda una cita para hacerlo antes de despedir el 2025.

“Estoy muy feliz, contento y orgulloso de todo el equipo, porque pensábamos que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada. He ido más rápido de lo que esperaba y lo hemos clavado tanto en las paradas como en los ajustes. Lo hemos hecho todo perfecto. En la primera mitad de temporada no estábamos consiguiendo dar con la tecla y con el paso de la temporada hemos ido mejorando. Estoy en una nube con este podio porque no lo esperaba. Saliendo séptimos no te esperas un podio. Nos hemos puesto al final a pelear por un tercer puesto ante los McLaren, algo increíble. Los cambios en la configuración del monoplaza nos han dado un ritmo de carrera buenísimo”, manifestaba eufórico el pasado domingo el piloto madrileño.

Ahora, unos días después, su mentalidad sigue siendo la misma: seguir demostrando que ya le ha pillado el truco a su Williams y que la temporada que viene puede ser mucho más fructífera todavía. Por eso, mientras estaba preparando sus maletas para Abu Dabi -el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula Uno- ha mostrado su deseo de "acabar fuertes la temporada" en un escrito que ha difundido Williams para todos sus seguidores.

"Menudo fin de semana en Qatar. Estoy muy contento y orgulloso del equipo, por lo que hemos conseguido este año; haber acabado quintos el Mundial de constructores es un logro increíble y tenemos una base muy sólida para seguir progresando el año que viene", añadió el piloto de Williams.

Aunque no se obsesiona con el podio, el expiloto de Ferrari piensa exprimirse al máximo: "Disfrutaremos del momento, pero también seguiremos hambrientos para lograr más". Actualmente, Sainz es noveno en el Mundial, con 64 puntos. Por delante tiene a su compañero de equipo, Alexander Albon, con 73 unidades. Por detrás, a Hadjar con 51, Hulkenberg con 49 y Fernando Alonso con 48. Acabar dentro del top 10 es su principal objetivo para ponerle el broche a su primera temporada con la escudería británica.

Y así de claro lo ha dejado en el comunicado que ha difundido su propio equipo: "Con miras a Abu Dabi y a la última prueba de la temporada, saldremos a dar el último disparo con la intención de traer a casa algunos puntos más y acabar la campaña fuertes". Y para conseguirlo, Sainz no ha dudado en mandar un último mensaje a sus seguidores: "Quiero felicitar a todo el mundo y agradecerles a los aficionados por todo el apoyo que nos dieron en cada paso del camino. ¡Vamos!".