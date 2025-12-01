El futuro se abre para Carlos Sainz

El podio de Carlos Sainz en el Gran Premio de Qatar ha reavivado la llama del mercado de la Fórmula 1 de cara a 2027, cuando el madrileño volverá a ser una de las mayores joyas disponibles

Cuando Carlos Sainz comenzó el año con más problemas que alegrías y sufriendo mucho para adaptarse al Williams se empezó a pensar en que se le iba a hacer muy duro vivir fuera del paraguas de Ferrari. Sin embargo, según van pasando las citas y se acerca el final de su primer curso en Grove, cada vez parece más claro que en Manarello se equivocaron dejando ir a uno de los mejores pilotos de la parrilla. Tras sumar en Losail su segundo podio del curso, el único fuera de los cuatro grandes equipos que ha doblado la hazaña, el 55 vuelve a mirar al futuro con ilusión.

En Bakú hizo magia en una clasificación muy complicada para hacerse con la segunda plaza y la defendió para subir al podio. No obstante, lo de este fin de semana en Qatar ha sido distinto. Primero porque era un circuito de los que sobre el papel le iba a venir mal a Williams y segundo porque con toda la guerra por arriba, no entraba en las quinielas. Pero lo hizo todo bien, con un buen sábado y después haciendo todo bien en carrera para aprovechar los fallos de McLaren y terminar tras Verstappen y Piastri, dejando por detrás suya a Lando Norris.

Uno de los grandes

Una actuación así demostró que Carlos es uno de los mejores y esto en una parrilla tan cargada de talento es decir mucho. En Toro Rosso, en Renault, en McLaren, en Ferrari y ahora en Williams, en todos lados ha ido muy bien, por lo que el futuro pinta bien para él, ya que en 2027 se abren muchos puestos en el mercado y no sería ni mucho menos descabellado pensar en que pueda acabar en uno de los asientos con más solera.

La nueva reglamentación de 2026 cambia todo y va a reescribir la historia, lo que le da la opción de brillar con Williams si en Grtobve aciertan con el coche y en 2026, cuando acaba su vinculación con el equipo, ser dueño de su futuro. En Ferrari ya dejaron claro que su retorno era una opción; a la vez que en Red Bull siempre están ávidos de un segundo piloto, o incluso una estrella si Max Verstappen sale del equipo; mientras que Mercedes e incluso un retorno a McLaren son posibles. Pero lo que está claro es que nadie va a perder la oportunidad de estudiar el caso de Sainz.