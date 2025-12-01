Mercedes pide explicaciones a Red Bull tras acusar a Antonelli

El adelantamiento de Lando Norris a Kimi Antonelli al final del Gran Premio de Qatar ha generado un caos en el mundial, después de que en Red Bull acusaran al italiano de dejarse pasar

El mundial de Fórmula 1 ha entrado en ebullición después del Gran Premio de Qatar. Y no solo porque a Abu Dhabi lleguen Max Verstappen y Lando Norris en apenas 12 puntos, si no por lo que pasó en las dos últimas vueltas. Kimi Antonelli tenía la 4ª plaza y trataba de defenderse de un Norris para el pasar era vital, y el italiano perdió el control del coche, dejando pista libre al papaya para superarle. Esto hace que ahora al líder de la general le sirva con ser 3º en Yas Marina para ser campeón del mundo. Y en Red Bull no tardaron en poner el grito en el cielo.

El primero en acusar al rookie de Mercedes fue Gianpeiero Lambiase, ingeniero de pista de Max Verstappen, que le comunicó el adelantamiento al neerlandés dejando caer que se había podido dejar pasar. Pero faltaba el más vehemente de cuantos miembros tiene la organización austríaca, Helmut Marko, que directamente lanzó una acusación directa que es la que ha formado todo el caos que ahora reina en el paddock de cara a las últimas carreras: “En dos ocasiones fue bastante obvio que se abría para que pasara Lando”.

Mercedes se defiende y Red Bull tiene que pedir perdón

Todo esto no ha sentado nada bien en Mercedes, primero para el propio piloto, que valoró la acción como un problema de su coche después de 23 vueltas de desgaste de los neumáticos: Había apretado mucho con esos neumáticos y en la curva 9 tuve un buen susto y casi tengo un accidente. Me fui largo y perdí la posición con Lando”. Algo que confirma la telemetría. Y luego está Toto Wolff, que fue mucho más directo: ”Es un sinsentido, luchamos por la segunda posición en el Mundial y Kimi luchaba por un podio, ¿como de descerebrado hay que estar para decir algo así?. Escuchar eso me hace estallar la cabeza”.

Y al final las quejas de los miembros del equipo alemán han llevado a Red Bull a emitir un comunicado alejándose de todas estas acusaciones que carecen de lógica y pidiendo perdón por el acoso sufrido por Antonelli en redes: “Los comentarios hechos antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que Antonelli se había dejado adelantar por Norris son claramente incorrectos. Las repeticiones muestran cómo Antonelli pierde el control del coche y eso permite que Norris le pase. Lamentamos los comentarios de abuso posteriores que ha recibido Kimi en las redes sociales”.