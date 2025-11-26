Carlos Sainz apunta al top 10 del Mundial en Qatar: "Haremos todo lo posible para aprovechar cualquier oportunidad"

Carlos Sainz llega a Qatar con la posibilidad de meterse en el Top 10 en la clasificación del mundial, pero consciente de que Losail no es un circuito especialmente favorable a Williams

La Fórmula 1 afronta sus dos últimos Grandes Premios, que se celebrarán de forma consecutiva, y está todo por decidir en estas carreras. No sólo está en juego el campeón del mundo, con Lando Norris teniendo la primera oportunidad de sentenciar el título en Qatar, si no que cada piloto tiene unas metas de rendimiento diferentes.

Carlos Sainz lleva varios GP demostrando que es capaz de conseguir grandes resultados con el Williams y en estas dos últimas citas tiene la oportunidad de dejarlo reflejado en la clasificación del campeonato. El piloto español tiene 48 puntos en la general, en la undécima posición, pero está a sólo tres puntos de colocarse noveno. Además, puede superar a su compañero de equipo, Alexander Albon, que es octavo con 73 puntos. Por ello, ya piensa en ofrecer el mejor rendimiento posible, aunque consciente de las debilidades.

Carlos Sainz, realista pero optimista para el GP de Qatar

"Es genial irnos de Las Vegas con buenos puntos tras terminar en el quinto puesto, así que intentaremos mantener este impulso en Catar" comienza a explicar el piloto español, consciente de que su rendimiento está siendo clave para el equipo británico, que es quinto en la clasificación de constructores y que así debe cerrar el curso.

Williams cuenta con un buen colchón para mantener esta quinta plaza, siendo 'el mejor del resto', pero Sainz aún puede escalar varias posiciones. "Al ser un fin de semana de sprint, tendremos que empezar de inmediato, y dado que esta pista no suele ser adecuada para nuestro coche y puede ser bastante complicada, no será fácil" reconoce el madrileño en una nota oficial de Williams antes de viajar a Qatar, consciente de que este trazado no es especialmente favorable, pero con mucha confianza.

"Hemos aprendido mucho de las últimas carreras que podemos aplicar de inmediato y, con suerte, mitigar nuestras debilidades. Intentaremos aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se nos presente y seguiremos con fuerza en este triplete" asegura Carlos antes de subirse al monoplaza en Qatar.

Sainz busca escalar posiciones en el Mundial a pesar de las debilidades en Losail

"Aunque esta pista no suele ser la adecuada para nuestro coche, no hay nada descartado" reconoce Sainz, que sabe que este trazado no es especialmente favorable para ellos, pero con la predisposición de cambiar sus opciones.

"Haremos todo lo posible para aprovechar cualquier oportunidad. Como equipo, estamos totalmente concentrados en esforzarnos al máximo en las últimas carreras de la temporada y en mantener la quinta posición del campeonato" concluye el '55', que trabaja tanto para su propio rendimiento como por garantizar el mejor resultado posible para los británicos.