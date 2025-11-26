Vettel compara su carrera con la de Alonso: "Fernando dirá que siempre está a su mejor nivel"

Vettel y Alonso han sido grandes rivales en la F1 pero el alemán hace ya años que decidió retirarse, explicando ahora sus motivos y comparando su situación con la del español, quién aún sigue compitiendo con Aston Martin

Sebastian Vettel y Fernando Alonso han construido una de las grandes rivalidades de la Fórmula 1. El piloto alemán fue el responsable de que el español no tenga más títulos en su palmarés, pero a diferencia de Fernando, hace ya años que decidió poner fin a su carrera en la categoría reina del automovilismo. Con cuatro títulos a sus espaldas, Vettel completa ya su tercer año fuera de la parrilla y se pronuncia como nunca sobre su marcha y su recorrido.

El ex piloto de Red Bull ha aparecido en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid' y ha dejado declaraciones muy interesantes, especialmente sobre Fernando Alonso. El tetracampeón ha querido hacer una comparación de sus carreras y las diferentes causas de por qué él decidió retirarse de forma prematura mientras que Alonso aún compite pese a que es más mayor.

Sebastian Vettel explica sus diferencias con Fernando Alonso

Sebastian Vettel es uno de los mejores pilotos históricos de la Fórmula 1, pero su carrera, en comparación con otros de los grandes exponentes con los que ha coincidido como Lewis Hamilton o Fernando Alonso, ha sido mucho más breve. El alemán reconoce que llegó un momento en el que su nivel bajó, hablando así del 'peak' de los pilotos.

"No puedo hablar por otros" reconoció cuando le preguntaron cuál había sido el mejor momento deportivo de algunos de los pilotos con los que él ha competido. Aunque quiso explicarlo a detalle haciendo una comparación entre él y Alonso. "Si hablas con Fernando te dirá que siempre ha estado a su mejor nivel, porque en ese sentido tiene mucha confianza en sí mismo. Desde fuera, es natural que hay un 'peak', lo ves en Fórmula 1 y en todos los deportes, pero es muy individual" aclara Sebastian.

Sin embargo, en su caso, Vettel tiene muy claro cuál ha sido el momento cumbre de su pilotaje. "Yo llegué a la Fórmula 1 en 2007 y gané el Mundial en 2010, estaba en mi peak, pero en 2011 estaba más preparado para ganar el Mundial" reconoce, colocando el segundo año en el que sumó un título de los cuatro consecutivos como el momento más consistente.

Además, también ha querido aclarar cuál fue el momento contrario, en el que su nivel comenzó a bajar. "En 2019 y 2020 estaba en mi camino hacia abajo" asegura el tetracampeón, que a finales de 2021 decidió decir adiós a la Fórmula 1, nuevamente haciendo una comparación con el español. "Él siguió corriendo, pero para ser justos, Fernando está en una fase diferente en su vida. Lo que valoro realmente es lo que quería y no puedo hablar por otros, pero lo siento así con Fernando. Yo he construido una vida fuera de la Fórmula 1" puntualiza el ex piloto.

Las causas de la retirada de Vettel y su comparación con la de Alonso

Una vez empezó a notar que su nivel bajaba, la parte personal se apoderó de él y fue por ello que decidió alejarse de la Fórmula 1. "En 2019 quizá era el momento en el que mis hijos me decían ‘papá no te vayas’, era difícil decirles adiós" confiesa el alemán, que señala aquí la principal diferencia entre la primera 'retirada' de Alonso y por qué él volvió.

"Había una clara diferencia entre el Seb de las carreras y Seb en casa. Con Fernando, es otra vida diferente, no tiene hijos, no sé si tiene pareja o está casado, lo que quiero decir es que todos tienen una vida diferente, un camino diferente y el camino que yo tomé me permitió parar cuando ya tenía mucho construido más allá de las carreras" concluye Vettel, que ha dejado abierta la puerta a volver a la categoría reina, aunque con un rol diferente.