Verstappen y su don innato: ''No todos manejan la presión igual de bien''

El neerlandés ha puesto contra las cuerdas a toda la parrilla durante la temporada, y ahora asegura que tiene ''algo innato'' que le hace tener ventaja en la Fórmula 1

Cada temporada de la Fórmula 1 es completamente diferente a la anterior. Cómo no acordarse del final de la temporada 2021 en la que Verstappen luchó contra Lewis Hamilton, en una de las batallas más intensas y controvertidas llegando a Abu Dhabi empatados a puntos. Un campeonato que se decidió en la última vuelta, diferente a la presente temporada que también se ha decidido en Yas Marina pero con tres pretendientes al título. Finalmente ha sido Lando Norris, en el final más reñido en los últimos años en el que el neerlandés se ha quedado a tan solo dos puntos del título.

Los atributos innatos de Verstappen

El entrenamiento también ha ido evolucionado junto a la Fórmula 1, aunque es cierto que cada uno de los pilotos tiene ese 'algo' innato que les hace especiales. El propio Verstappen ha hablado sobre esto en unas declaraciones para Formule1.nl, hablando de su atributo: ''¡Sí, increíblemente importante! No todos manejan la presión igual de bien; es algo innato''.

''Se pueden aprender muchas cosas, pero algunas tienen que estar realmente arraigadas en ti, en tu personalidad, y no se pueden enseñar por completo'', confirma el piloto al medio de comunicación de su país natal. Red Bull ha sido el chicle pegado a la suela del zapato de McLaren en la recta final de la temporada, en gran parte gracias a Verstappen, aunque no consiguió dar la estocada final y llevarse el título tras un año estrambótico.

Su padre, su pilar

Jos Verstappen es uno de los grandes angulares del tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, con una vida diseñada para ganar. Un hogar con olor a gasolina, heredada de su madre Sophie Kumppen, piloto de éxito de kart y su padre, que corrió en la Fórmula 1 con 107 carreras y dos podios. Él propio Max ha contado en más de una ocasión que ''nadie fue tan duro'' con como su padre: ''Mi padre siempre fue muy estricto conmigo cuando las cosas no iban bien''.

Precisamente de él ha aprendido tanto, con un pensamiento claro marcado: ''Para mí, creo que es una combinación de lo innato y lo aprendido. Desde pequeño siempre fue ‘¡No te quejes demasiado, no te lamentes, simplemente ve a por ello!''. Un padre que siempre quiso enseñar la realidad a su hijo, incluso el propio Jos admite que reunió los peores momentos de su carrera para enseñar a Max lo que no debía hacer: ''Supe exactamente lo que hice mal y traté de enseñarle solo las cosas buenas. Se aprende más de los errores''.