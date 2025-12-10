Hadjar se postula como el revulsivo de Verstappen en 2026

Max Verstappen ha perdido el mundial 2025 por apenas 2 puntos, en un año en el que ha echado de menos más ayuda por parte de su compañero en Red Bull, y para el próximo curso espera que la ayuda de Isack Hadjar se note

Pocos trabajos más complicados en el mundial de Fórmula 1 que el de ser compañero de Max Verstappen. El neerlandés es el mejor de la parrilla y sea quien sea el que tiene al lado, lo va a destrozar casi con total seguridad. No obstante, la realidad es que en Red Bull lo que le piden al ‘agraciado’ con ese puesto es que acompañe y ayude al neerlandés. Durante años fue ‘Checo’ Pérez el que estuvo a los mando y aunque acabara con dudas y más sombras que luces, la realidad es que hizo su trabajo, ayudando a los cuatro títulos de Max. Y este 2025 se ha echado de menos, pues ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han cumplido.

Lando Norris ha ganado el título por apenas 2 puntos sobre Verstappen y la realidad es que ninguno de los ocupantes del segundo Red Bull ha sido capaz de quitarle un solo punto al británico. Esto es una buena muestra de la carencia que han tenido los de Milton Keynes. La puntilla llegó en Abu Dhabi, cuando Tsunoda tenía que al menos frenar a Norris durante unos kilómetros, sin embargo apenas pudo mantenerse por delante durante unas curvas, siendo solamente una pequeña piedra en el camino a la gloria del de McLaren.

La apuesta es Isack Hadjar

Por todo esto en Red Bull han roto con todo y en 2026 van a apostar por Isack Hadjar. El rookie francés ha tenido un más que destacado año en Racing Bulls, con el que se ha ganado el ascenso y va a ser una gran arma para Verstappen. Por lo pronto acaba de estrenarse a lomos del coche ‘pata negra’ este martes en Abu Dhabi y sus sensaciones han sido muy buenas. El francés completó 111 vueltas en Yas Marina con un Red Bull modificado para simular las características que tendrán los monoplazas bajo la nueva normativa técnica del próximo año.

Además, el galo ha confesado su comodidad en este primer día, lo que le hace estar incluso más ávido de volver a pilotar el coche cuanto antes, en un momento en el que todo va a cambiar: "Estoy encantado de saber que volveré en enero y de haber podido conocer y trabajar ya con gran parte del equipo, después de haber coincidido con muchos miembros durante las pruebas de los dos últimos años. Me han recibido muy bien y ya me siento muy cómodo con este grupo".