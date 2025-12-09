Barcelona - Eintracht, en directo el partido de la UEFA Champions League en vivo online

Los de Flick llegan lanzados en Liga, pero necesitan nueve puntos y resultados favorables para seguir vivos en Europa

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de UEFA Champions League que enfrenta en el Camp Nou al FC Barcelona y al Eintracht de Frankfurt.

En la mente de todos está aquel precedente de 2022, en el que 30 000 alemanes conquistaron las gradas del Camp Nou. Hoy, el Barça, busca su particular revancha y para ello ha llevado a cabo medidas para evitar que se repita esa situación. Entradas nominales, prohibición de vestimenta del Eintracht fuera del sector visitante, bloqueo de ventas en Alemania, además de un aplio dispositivo policial.

Pasó factura la derrota en Stamford Bridge ante el Chelsea (3-0). Además de los puntos perdidos, se llevó por delante a Araujo . Se ha conocido hoy que el uruguayo se ha ido de viaje espiritual a Israel:

Llama la atención el regreso de Ter Stegen . El alemán vuelve a los planes de Flick, que ya ha dejado claro que su portero número 1 es Joan García .

El FC Barcelona vuelve a cruzarse con el Eintracht de Frankfurt en Europa. El recuerdo de aquel 14 de abril de 2022, cuando 30.000 alemanes silenciaron el Camp Nou y firmaron una de las noches más traumáticas recientes, sigue clavado en el club. Esa herida, aún abierta, convive con la obligación inmediata: ganar sí o sí para mantener viva una Champions que ya no admite errores. Flick llega lanzado en Liga, con seis victorias seguidas, pero el tablero europeo exige un nueve de nueve impecable.

El fantasma de 2022 y un plan de seguridad para evitar otra invasión alemana

En la planta noble del Barça no se ha olvidado aquella invasión germana que transformó el Camp Nou en una grada visitante. El club ha decidido blindar el estadio a un nivel inédito. Entradas nominales, prohibición estricta de vestimenta del Eintracht fuera del sector visitante, bloqueo de ventas en Alemania y un dispositivo reforzado para evitar cualquier reventa sospechosa. La directiva no quiere que sus socios revivan una humillación que marcó un antes y un después.

Champions al límite: nueve puntos o adiós al top-8

La situación en Europa es delicada. Con solo siete puntos de quince posibles, el conjunto de Flick ya no depende de sí mismo. Necesita vencer al Eintracht, al Slavia de Praga y al Copenhague… y esperar que los rivales directos pierdan algunos puntos. No hay margen para especular.

El rival llega tocado: los de Dino Toppmöller vienen de caer 6-0 ante el RB Leipzig y de recibir un contundente 0-3 de la Atalanta en Champions. Además, viajan con bajas de peso como Batshuayi o Burkardt. Aun así, Flick insiste en que “Europa te castiga en cuanto bajas un punto".

Un Barça encendido… y un once lleno de incógnitas

El técnico alemán tiene a medio equipo en estado de gracia, lo que convierte cada convocatoria en un rompecabezas. Raphinha apunta a titular; Lamine Yamal volverá a su banda; Lewandowski oposita a recuperar el ‘9’; y Frenkie de Jong podría regresar al once. En defensa, Gerard Martín ha dado un nivel altísimo, pero Flick podría recurrir a Eric García junto a Cubarsí.

El Barça ha recuperado su fiereza: ha remontado al Alavés, Atlético y Betis, ha respondido a las lesiones y ha encontrado aportes inesperados en jugadores como Bardghji o Rashford, que aprietan por un hueco. La dinámica es tan buena que el equipo ya mira al cierre de un diciembre perfecto, pero sin olvidar que la Champions siempre esconde una emboscada.