El Real Madrid recupera a Mbappé y Bellingham para la eliminatoria de vuelta ante el Manchester City

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa afronta el decisivo partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City con importantes novedades en la convocatoria. Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Álvaro Carreras regresan tras lesión, mientras que Militão, Rodrygo, Asencio, Ceballos y Mendy siguen fuera

El Real Madrid ya tiene definida su hoja de ruta para uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto blanco ha hecho oficial la convocatoria para enfrentarse al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, un duelo que se disputará en el Etihad Stadium este martes a las 21.00 horas y que puede marcar el rumbo europeo del equipo de Álvaro Arbeloa.

La lista llega con noticias relevantes. Después de varias semanas marcadas por las lesiones, el técnico madridista recupera a tres futbolistas fundamentales: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Álvaro Carreras. Los tres habían sido duda durante los últimos días, pero finalmente viajarán con el equipo a Manchester.

La presencia de estos jugadores supone un alivio para un Real Madrid que ha tenido que gestionar una larga lista de bajas en las últimas semanas y que afronta el tramo decisivo del curso con el calendario más exigente de la temporada.

El regreso de Mbappé y Bellingham cambia el panorama

Kylian Mbappé vuelve a entrar en la dinámica del grupo después de superar los problemas físicos que le habían apartado de los últimos compromisos. Aunque en el club siguen pendientes de su evolución y de su estado físico definitivo, su presencia en la lista abre la puerta a que pueda tener minutos en el Etihad.

También regresa Jude Bellingham, una pieza capital en el esquema madridista. El mediocampista inglés llevaba nueve partidos fuera de combate desde el encuentro disputado ante el Rayo Vallecano el pasado mes de febrero. Su vuelta supone un refuerzo clave para la medular en un escenario tan exigente como el que espera al Real Madrid en Manchester.

Junto a ellos también aparece en la lista Álvaro Carreras, que se había perdido varios encuentros por molestias físicas y que ahora vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico.

Las bajas siguen condicionando la plantilla

Sin embargo, el Real Madrid continúa lidiando con una situación complicada en lo que respecta a las lesiones. Siguen fuera de la convocatoria Éder Militão, Rodrygo Goes, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Ferland Mendy, todos ellos todavía en proceso de recuperación. En el caso del lateral francés, el club confía en que pueda reaparecer después del próximo parón internacional.

Estas ausencias obligan a Arbeloa a seguir tirando de la cantera para completar la lista en un momento especialmente delicado del calendario.

La cantera vuelve a tener protagonismo

El técnico madridista ha incluido en la lista a varios jugadores del filial, una apuesta que se ha convertido en habitual durante las últimas semanas debido a las bajas del primer equipo.

Entre los nombres más destacados aparece Mario Rivas, una de las novedades en la convocatoria. También repite presencia Jorge Cestero, que ya había tenido oportunidades anteriormente con el primer equipo.

Junto a ellos figuran jóvenes como Manuel Ángel, César Palacios o Thiago Pitarch, futbolistas que siguen ganando protagonismo en la dinámica del equipo.

Esta mezcla entre experiencia y juventud refleja la estrategia del cuerpo técnico para afrontar un partido en el que el Real Madrid se juega gran parte de sus aspiraciones europeas.

Tres descartes antes del partido

La lista incluye más jugadores de los que finalmente podrán vestirse de corto en el Etihad Stadium, por lo que el cuerpo técnico tendrá que realizar tres descartes antes del encuentro. Será en las horas previas al partido cuando Arbeloa decida qué futbolistas quedan fuera de la convocatoria definitiva para el choque ante el Manchester City.

Una decisión que dependerá tanto del estado físico de algunos jugadores como del planteamiento táctico que el entrenador tenga previsto para afrontar el duelo.

La convocatoria completa del Real Madrid

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Una noche decisiva en el Etihad

Pero más allá de la convocatoria, el Real Madrid afronta el encuentro con una ventaja importante tras el resultado conseguido en la ida, un 3-0 en el Santiago Bernabéu tras el triplete de Valverde.

El triunfo logrado en el Santiago Bernabéu permite a los blancos viajar a Manchester con cierta tranquilidad, aunque el equipo es plenamente consciente de la dificultad que supone jugar en el Etihad Stadium ante el conjunto de Pep Guardiola.

La Champions League entra en su fase más exigente y cada detalle puede marcar la diferencia. Con Mbappé y Bellingham de vuelta, el Real Madrid llega reforzado a una cita que puede definir gran parte de su temporada europea.