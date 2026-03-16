El Real Madrid abre la puerta a una venta de Camavinga

Eduardo Camavinga, centrocampista francés del Real Madrid, atraviesa un momento complicado en el club blanco tras varios errores recientes y una pérdida de protagonismo en el equipo de Álvaro Arbeloa. El jugador, de 23 años, entra en la lista de 'transferibles' y podría salir este verano si llegan ofertas cercanas a los 50 millones de euros

El Real Madrid continúa avanzando en una fase decisiva de la temporada después de sumar dos victorias importantes en apenas unos días. Primero, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa firmó una contundente victoria ante el Manchester City en la Champions League por 3-0, y posteriormente superó al Elche en LaLiga con un claro 4-1 en el Santiago Bernabéu.

Estos resultados han permitido al equipo blanco mantenerse en la pelea por el título de Liga y recuperar cierta tranquilidad tras varias semanas de tensión en el entorno del club. Sin embargo, no todos los futbolistas del vestuario viven este momento con la misma sensación de estabilidad.

Uno de los casos que más preocupa internamente es el de Eduardo Camavinga. El centrocampista francés, que llegó al club como una de las grandes promesas del fútbol europeo, atraviesa un momento deportivo delicado que ha abierto el debate sobre su futuro en el Santiago Bernabéu.

Un error que volvió a señalarle

Pero el episodio que volvió a colocar a Camavinga en el foco mediático se produjo en el último partido de Liga ante el Elche. El mediocampista cometió un error en salida de balón que terminó provocando el único gol del conjunto ilicitano. Aunque el tanto no tuvo consecuencias en el marcador final, la acción volvió a alimentar las dudas sobre su rendimiento esta temporada.

Tras el encuentro, mientras la mayoría de sus compañeros celebraban la victoria sobre el césped, el internacional francés abandonó el terreno de juego visiblemente molesto.

Su gesto no pasó desapercibido y reflejaba el malestar personal de un futbolista consciente de que su temporada está siendo muy irregular.

Los pitos del Bernabéu

Pero el error ante el Elche no fue el único episodio complicado para el jugador en las últimas semanas. Durante el partido, el Bernabéu reaccionó con algunos pitos aislados tras la acción que acabó en gol rival, una situación que evidencia la creciente exigencia del entorno hacia el centrocampista.

Además, en el club no ha gustado la imagen ofrecida en algunos momentos recientes, como su ausencia en el partido ante el Celta por un dolor de muelas, una circunstancia que desde ciertos sectores se interpretó como una señal de falta de implicación. Este tipo de situaciones han ido debilitando la posición del jugador dentro de la plantilla.

La competencia interna complica su situación

Pero el principal problema para Camavinga no es solo su rendimiento, sino la competencia interna dentro del equipo. En el Real Madrid actual, cada puesto está sometido a una presión constante y el francés ha visto cómo otros jugadores han comenzado a ganar terreno en su posición.

Uno de los casos más llamativos es el del joven canterano Thiago Pitarch. Con apenas 18 años, el futbolista de la cantera fue elegido por Arbeloa para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

La decisión sorprendió a muchos, ya que el técnico apostó por el joven jugador por delante del internacional francés. El rendimiento del canterano en ese encuentro reforzó aún más la sensación de que Camavinga ha perdido peso dentro del equipo.

El Real Madrid le coloca en el mercado

Pero las dudas sobre su rendimiento también tienen consecuencias en la planificación deportiva del club. Según informaciones publicadas por OK Diario, el Real Madrid ya habría decidido escuchar ofertas por el jugador en el próximo mercado de fichajes.

La dirección deportiva considera que el centrocampista aún tiene un importante valor de mercado y que su venta podría ayudar a financiar futuras incorporaciones. “El club sabe que el francés, con tan solo 23 años, tiene mercado. En la Premier League le siguen con atención y se espera que lleguen ofertas por él en los próximos meses”, señala la información.

El Real Madrid estaría dispuesto a negociar su salida si llegan propuestas superiores a los 50 millones de euros.

La Premier League, posible destino

Pero cualquier operación dependerá también de la voluntad del propio jugador. Camavinga tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029, por lo que su salida solo se produciría si el futbolista acepta iniciar una nueva etapa en otro club.

En este contexto, la Premier League aparece como el destino más probable. Varios equipos ingleses llevan tiempo siguiendo la evolución del centrocampista francés y podrían presentar ofertas durante el próximo verano.

Un futuro incierto en el Bernabéu

Pero más allá de los rumores de mercado, la realidad es que Camavinga encara un tramo final de temporada clave para su futuro.

El jugador afronta su quinta campaña en el Real Madrid sin haber logrado consolidarse plenamente como una pieza indiscutible en el centro del campo. En un club donde la exigencia es máxima y la competencia permanente, cada error pesa más que en cualquier otro escenario.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el francés logra recuperar su mejor nivel o si, por el contrario, su etapa en el Santiago Bernabéu se acerca a su final.

Por ahora, el Real Madrid sigue centrado en la lucha por los títulos. Pero en paralelo, el club ya empieza a preparar decisiones importantes de cara al próximo mercado de fichajes.