Carreras y Mbappé, las buenas noticias del Real Madrid a dos días de visitar al Manchester City

El delantero francés ha completado la sesión con el resto del grupo y el defensa español "se ejercitó de forma parcial", por lo que ambos podrían viajar y entrar en la convocatoria de cara al decisivo encuentro frente al equipo de Pep Guardiola

Tras la victoria frente al Elche en el Bernabéu, el Real Madrid ha empezado a preparar la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League frente el Manchester City. Los de Arbeloa se han ejercitado en una nueva sesión que tuvo lugar en Valdebebas y en la que hubo buenas noticias para el conjunto blanco. En este sentido, Mbappé, que se ha perdido los cinco últimos partidos, ha completado la sesión con el resto del grupo. Además, Carreras, que sufrió una lesión en el gemelo de la pierna derecha, ha realizado parte del entrenamiento.

El Real Madrid pone el punto de mira en el Manchester City

El Real Madrid visitará al Manchester City con una importante ventaja de tres goles, tras el hat-trick que logró Fede Valverde en el encuentro de ida del pasado miércoles en el Bernabéu. Sin embargo, una de las claves del choque de vuelta en el Etihad pasa también por el número de jugadores que podrá recuperar Arbeloa. Por el momento, el técnico salmantino tuvo hasta diez bajas en el partido de ayer frente al Elche, por lo que tuvo que dar paso a los jugadores de La Fábrica. De esta manera, futbolistas como Thiago Pitarch o Diego Aguado destacaron en una cita que se terminaron llevando los locales para seguir en la parte alta de la clasificación de LaLiga EA Sports. Tras ello, el equipo ha puesto el punto de mira en preparar de la mejor manera el partido ante los de Pep Guardiola, con una sesión de entrenamiento que ha tenido lugar en Valdebebas, con buenas noticias de cara a la convocatoria, que será pública mañana, antes de que el Real Madrid ponga rumbo a la ciudad inglesa.

De esta manera, una de las novedades ha sido Álvaro Carreras. El Real Madrid anunció el pasado lunes que el defensa sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, que le impidió jugar contra el Manchester City y ante el Elche, ambos encuentros en el Bernabéu, por lo que jugaron Ferland Mendy y Fran García, respectivamente. Tras ello, la noticia ha sido el entrenamiento de "forma parcial" del ex del Benfica en la sesión de hoy dirigida por Arbeloa, tal y como ha informado el propio club a través de sus perfiles oficiales. Por ello, el defensa podría viajar en el día de mañana a Mánchester, con la duda de si puede tener o no minutos en el choque frente al conjunto de Pep Guardiola.

Arbeloa espera la luz verde de Mbappé

Por otro lado, el Diario Marca ha explicado que Mbappé se ha entrado con normalidad con el resto del grupo, por lo que apunta a viajar y entrar en la convocatoria de Arbeloa para visitar al Manchester City. Sin embargo, tras cinco partidos sin jugar un minuto, parece complicado que pueda comenzar de inicio un partido de alta intensidad como el del próximo martes ante los de Pep Guardiola. Por ello, El técnico del Real Madrid podría repetir una alineación parecida en el Etihad, formando Vinicius y Brahim como dupla de ataque y jugadores más adelantados del once blanco.

Sin embargo, Mbappé podría tener minutos a lo largo de la segunda parte, o en el caso de que el encuentro tenga que irse a la prórroga. Además, cabe recordar que el Real Madrid recibirá el próximo domingo al Atlético de Madrid en el Bernabéu, otro encuentro de alta intensidad dónde será clave la disponibilidad de los máximos jugadores para afrontar dos partidos que pueden decidir el devenir de los de Arbeloa esta temporada.