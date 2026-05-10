La pelea entre Valverde y Tchouameni trae consecuencias inmediatas... venta de ambos, limpia y mano dura: "No tendría ninguna duda, ficharía a José Mourinho"

Los últimos acontecimientos vividos en Valdebebas ha provocado que en la planta noble del Santiago Bernabéu se tomen decisiones drásticas de cara a la próxima temporada: el Real Madrid buscará la venta del uruguayo y del francés este verano, saldrán otros jugadores menos implicados y José Mourinho es la figura que más convence para revertir la situación

El Real Madrid afronta su final de temporada más atípico de los últimos años. Este mismo domingo puede quedarse ya sin opciones matemáticas de ganar LaLiga, aunque virtualmente ya las perdió hace varias jornadas, pues incluso de ganar al Barcelona en el Camp Nou, el club blaugrana seguiría dependiendo de sí mismo para ganar el título. Sin embargo, en los últimos días de lo que menos se ha hablado es del Clásico. El enfrentamiento entre Fede Valverde y Aurelien Tchouameni ha opacado todo, y con razón.

El Real Madrid ha zanjado el asunto con una multa de 500.000 euros para cada uno pero el circo en Valdebebas ya estaba montado desde hace tiempo. Fue el mismo que acabó con Xabi Alonso allá por el mes de enero y el mismo que fulminará a Álvaro Arbeloa cuando finalice la temporada, pese a que haya defendido una y mil veces a sus jugadores en sala de prensa.

Mientras tanto, Florentino Pérez busca un técnico con mando en plaza, capaz de lidiar con los egos de un vestuario acostumbrado a ganar mucho y que sumará dos años en blanco. Suena José Mourinho como el candidato ideal para volver a meter a las ovejas en el redil, pero eso es un capítulo para dentro de un par semanas.

La realidad es que el Real Madrid se presenta en el Camp Nou sin Valverde, pues fruto del encontronazo con Tchouameni acabó en el hospital con un corte en la cabeza y será baja por un traumatismo craneoencefálico para las dos semanas que quedan de competición. A la multa de medio millón de euros se le suma un expediente para ambos jugadores que podría acabar con su salida el próximo verano.

Adiós a la capitanía

Así, Fede Valverde no volverá a jugar esta temporada con el Real Madrid y todo hace indicar que perderá el brazalete de capitán. Aunque siendo realistas, el hasta ahora segundo capitán blanco es probable que acabe incluso haciendo las maletas.

Los hechos de esta semana han sido de tal gravedad que ambos jugadores han pasado a ser transferibles de inmediato. Desde dentro del club blanco se piensa que ambos jugadores en sobrepasado los límites de un vestuario y la entidad podría mostrarse inflexible con ambos, buscándoles una venta y mandando de nuevo un mensaje ejemplarizante al mundo del fútbol.

Valverde y Tchouameni, a la venta

El Real Madrid pretende llevar a cabo una limpia en el vestuario y qué mejor manera de empezar que por dos de los jugadores que no han dado ejemplo de convivencia y compañerismo en los peores momentos. El uruguayo está tasado por la web especializada Transfermarkt en 120 millones de euros y el francés en 75, por lo que sin duda serían dos grandes ventas del próximo verano que permitirían reforzar al equipo blanco.

La Premier League siempre es un mercado donde poder colocar a este tipo de jugadores y en clubes como Manchester United o Chelsea siempre suelen ser muy apetecibles. Ambos jugadores además apuntan a ser protagonistas con Uruguay y Francia en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lo que ayudaría a su venta en el mercado de verano.

Carreras, Rüdiger... Nervios a flor de pies desde hace meses

Pero el problema en el conjunto blanco es mucho mayor. Valverde y Tchouameni no son los únicos que han protagonizado un altercado en Valdebebas. En el mes de febrero Rüdiger y Carreras también se vieron envueltos en otra discusión que acabó con un tortazo del alemán al lateral, tal y como desveló El Chiringuito, y hace un par de semanas, en un entrenamiento, el germano volvió a tomarla con el español, obligando a sus compañeros a mediar y exigirle que le pidiera disculpas al lateral por su comportamiento.

Todo ello ha provocado un río de reacciones entre periodistas y especialistas en la 'Casa Blanca'. "Una plantilla que hace mes y medio ponía en el mapa el restaurante de Vinicius en una cena de hermandad y peregrinaje hacia el éxito ha desembocado en un vestuario convertido en el campo de entrenamiento de Topuria", reconocía el periodista de Radio Marca Raúl Varela.

El mismo ha recordado como este vestuario "absolutamente desbordado" se ha llevado por delante tanto a Xabi Alonso como a Álvaro Arbeloa "por la estampida de un grupo que se descompone ante la falta de referentes y auctoritas".

Incluso el propio Carlo Ancelotti dejaba meses atrás un acertado análisis del mal del vestuario blanco, que no lo se ha resentido por la salida de Modric o la retirada de Kroos. También se fueron otros referentes y figuras respetadas en el vestuario como Nacho, Joselu o Lucas Vázquez... Solo queda Carvajal, y el capitán también ha tenido lo suyo con Arbeloa esta temporada.

Mijatovic apuesta por José Mourinho

Si hay una persona que conoce bien lo que pasa en el vestuario del Real Madrid ese es Pedja Mijatovic, exfutbolista y ex director deportivo del conjunto blanco. En palabras a 'El Larguero' de la Cadena SER, el montenegrino ha dejado claro que el Madrid debe dar un golpe encima de la mesa para acabar con todo esto.

"El Madrid tiene que reaccionar. No se trata de imponer una sanción económica porque los jugadores tienen contratos millonarios y 500.000 euros para ellos no es mucho dinero. Yo creo la peor sanción para un jugador es no jugar", afirmaba el balcánico reconociendo que aunque ha vivido alguna cosa así como futbolista, nunca vio a dos jugadores peleándose a puñetazos y dejó otra interesante reflexión.

"Cada jugador tiene sus aliados y su grupito de amigos dentro del vestuarios. Habrá cuatro o cinco que le darán la razón a Tchouameni y otros cuatro o cinco que le darán la razón a Fede. Ya son 10 o 15 personas que pueden generar un posible conflicto", recordaba.

Por todo ello, Mijatovic cree que una primera solución a este problema para por el banquillo. "Mourinho es un hombre con mucho carácter y personalidad. El equipo lleva dos años sin ganar nada y necesita a alguien con mano dura. Necesita un entrenador que imponga el máximo respeto a los jugadores. Si yo fuera director general deportivo ahora mismo no tendría ninguna duda: ficharía a José Mourinho como entrenador del Real Madrid", zanjaba.