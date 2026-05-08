Figo, sobre el vestuario del Real Madrid: "No es el primera vez que sucede ni será la última"

El ex jugador portugués analiza los conflictos que hay en el vestuario del Real Madrid, habla de Mourinho y avisa de lo que se vive en una plantilla de esa magnitud

La bomba en el vestuario del Real Madrid ya ha explotado. Desde la salida de Xabi Alonso, el ambiente que se respiraba en Valdebebas no era el que correspondía a un club como es el Real Madrid. Todo ha saltado por los aires después de que se filtrase que Tchouameni golpeó a Valverde en el vestuario. El uruguayo y el francés ya arrastraban malestar entre ambos por situaciones pasadas. Figo, ex jugador del Real Madrid considera intolerable lo ocurrido, aunque avisa que "no es el primera vez que sucede ni será la última".

El exjugador portugués ha comparecido este viernes en Barcelona en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio entre Duracell y LaLiga, en el que ha valorado la actualidad del Real Madrid, marcada por los incidentes en el vestuario, a 48 horas del clásico. "Lo que ha pasado no se puede considerar normal, no puede pasar, pero no es el primera vez que sucede ni será la última. Yo lo he vivido. Gestionar a 30 personas no es fácil y la frustración lleva muchas veces a cometer acciones que no deberías", ha opinado en referencia al incidente entre Aurelién Tchouaméni y Fede Valverde, en el que el uruguayo sufrió un traumatismo craneal.

Figo se moja con la opción de Mourinho para el Real Madrid

Preguntado por si la solución es fichar a un entrenador de "mano dura" como José Mourinho, Figo ha negado que su compatriota responda a esta descripción, y ha insistido en que para ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu es necesario "saber de fútbol, tener sentido común, conocer el club y el entorno", además de ser un buen gestor. "No sé si Mourinho fichará, hay que preguntar a Florentino. José es amigo mío y a todos mis amigos les deseo lo mejor. Si su felicidad es entrenar al Madrid, bienvenido sea", ha declarado.

Figo avisa al Barcelona: "Nunca hay que subestimar al Real Madrid"

En otro orden de cosas, sobre el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou, Figo ha recordado que "nunca hay que subestimar al Real Madrid" en un duelo en el que "todo puede pasar independientemente de si el equipo está mejor o peor". Además, ha remarcado que, aunque LaLiga "ya está decidida", el equipo blanco "se juega su imagen y dignidad". Por otra parte, el luso ha elogiado la temporada del Barcelona: "Ha jugado un gran fútbol y ha tenido un año muy bueno en Liga, como el pasado. Por desgracia, en la Champions hay momentos que deciden la temporada. Pese a sus problemas financieros, tienen jugadores de mucho talento de La Masia que lo están haciendo muy bien".