Incendio total en el Real Madrid: Valverde sufre un traumatismo craneal tras la pelea con Tchouaméni

El club blanco abre expediente y estudia apartar a ambos futbolistas tras la pelea; Valverde estará dos semanas de baja a consecuencia de esta trifulca, pero el uruguayo niega que se hayan golpeado y apunta a un topo en el vestuario: "Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento"

El incendio interno del Real Madrid ya es imposible de contener. Lo que comenzó hace apenas unas horas como una fuerte discusión entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni ha terminado convirtiéndose en una crisis de dimensiones gigantescas dentro de Valdebebas.

Peleas consecutivas, un jugador en el hospital, expedientes disciplinarios abiertos, comunicados oficiales cruzados y un vestuario completamente fracturado. Todo ocurre, además, a pocos días del Clásico y con la sensación creciente de que dentro del club cada uno empieza a ir por libre.

La prensa internacional asiste estupefacta al espectáculo dantesco que se sigue sucediendo en el Real Madrid a pocos días del Clásico. Medios de todo el mundo han convertido el conflicto en portada utilizando términos como "caos", "desmoronamiento" o "escándalo".

El Real Madrid expedienta a Valverde y Tchouaméni

Los acontecimientos se siguen desencadenando a una velocidad descontrolada en el club. Primero fue la bronca en el entrenamiento del miércoles. Después, el nuevo enfrentamiento de este jueves entre ambos futbolistas en el que han llegado a las manos. Ahora llega la reacción oficial de un Real Madrid que ya no ha tenido más remedio que intervenir públicamente ante la gravedad de lo sucedido confirmando la desagradable trifulca.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, explicó la entidad blanca en un comunicado oficial.

El club blanco estudia apartar a ambos futbolistas

La situación es extremadamente delicada. En Valdebebas han comenzado a reconocer en pequeños círculos que el ambiente lleva semanas siendo irrespirable y que el conflicto entre varios pesos pesados del vestuario no ha dejado de crecer, sobre todo tras la eliminación en Champions, completando una temporada que terminará sin títulos importantes. El problema es que ahora todo ha explotado de golpe.

Por esta razón, desde el club no descartan apartar de la disciplina a ambos futbolistas, al menos hasta final de curso, con el fin de evitar nuevos esperpentos y, de paso, ahorrarse más altercados. Por el momento, el uruguayo se quedará en casa al menos un par de semanas, aunque el Real Madrid asegura que es por la lesión sufrida tras este episodio.

Y es que la pelea de este jueves terminó incluso con Valverde teniendo que acudir al hospital para recibir atención médica tras sufrir una brecha en la cabeza. El Real Madrid emitió posteriormente un segundo comunicado confirmando el alcance de la lesión del uruguayo, que sufre un traumatismo craneal.

El parte médico de Valverde

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", reza la nota.

La consecuencia deportiva es inmediata. Valverde se perderá el Clásico frente al Barcelona y prácticamente el resto de temporada. Una ausencia gravísima para un equipo que llega completamente descompuesto al tramo decisivo del curso.

Fede niega la mayor... y desliza que hay un topo en el vestuario

Lo más llamativo de todo este episodio es que, apenas unas horas después del comunicado médico, apareció el propio Valverde intentando sofocar el incendio a través de sus redes sociales con un comunicado que contrasta con la severidad con la que el club está tratando el asunto.

El uruguayo ha venido a negar que Tchouaméni le haya golpeado, tratando de rebajar públicamente la tensión, aunque se entiende que no es más que otro palo al aire en un contexto interno del todo explosivo. "Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estás cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnífica", comienza diciendo.

El uruguayo también ha querido explicar cómo se produjo exactamente la contusión con brecha que le ha llevado directamente al hospital. "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió", prosigue.

Un escenario caótico

El mensaje, lejos de cerrar el asunto, refleja todavía más el clima de total incertidumbre que se respira en el Real Madrid. Mientras el club ha abierto expediente disciplinario a ambos y reconoce implícitamente la gravedad del conflicto, uno de los protagonistas intenta minimizar públicamente el incidente y apunta incluso hacia filtraciones internas dentro de su propio vestuario.

El comunicado de Valverde, lejos de apagar el fuego, viene a confirmar un escenario caótico en el que ya nadie parece controlar nada. Las versiones se mezclan, las tensiones internas se hacen públicas y cada movimiento genera un nuevo incendio. En el vestuario hay nervios, divisiones y muchísimo desgaste acumulado después de una temporada donde la presión ha ido aumentando semana tras semana.

Valverde termina pidiendo perdón

El jugador de Montevideo también ha utilizado este comunicado para pedir perdón al madridismo. "Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero", explica. "Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero", matiza.Por último, Valverde admite que la temporada está siendo un verdadero fiasco para sus ambiciones y se pone a disposición del Real Madrid para explicar su versión de los hechos. "No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias.