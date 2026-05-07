Hapoel Tel Aviv - Real Madrid, en directo hoy el partido de playoff de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

El conjunto blanco dispone de una segunda oportunidad en tierras búlgaras para certificar su pase a la Final Four de la máxima competición continental, la cual tendrá lugar en Atenas

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy jueves 7 de mayo (a las 20:00 horas) el cuarto partido de cuartos de final de la Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv . Los blancos llegan con ventaja de 2-1 en la serie , por lo que en caso de ganar certificarían su pase a la Final Four de Atenas. ¡Vamos al lío!

" Tenemos que recuperar la frescura que nos faltó. Evidentemente, fue el problema principal de ayer. Tenemos que ajustar algo en defensa, pero no creo que demasiado. Hay dos o tres aspectos que tenemos que mejorar y contar con mayor lucidez en ataque". E insiste: " Hay cosas que tenemos que mejorar, teniendo en cuenta que ya hemos jugado muchas veces contra ellos . Cuando juegas contra un equipo de tu mismo nivel llega un momento en que son los detalles los que deciden. Ellos tuvieron un puntito más, incluso de urgencia y necesidad, porque si perdían iban a caer eliminados ", expresa.

Lo ocurrido en el tercer partido, con solo 8 puntos anotados en casi 13 minutos de la segunda mitad , recordó al peor Madrid de la fase regular de la Euroliga, en la cual ganó solo seis partidos a domicilio .

Aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para no perder detalle del partido de Euroliga de los blancos.

Sergio Scariolo no podrá contar para este vital encuentro con el lesionado Edy Tavares , mientras que es duda Usman Garuba por un golpe en la mano que limitó sus partidos en el tercer partido de la serie contra el equipo israelí.

Hora de rematar la faena. Tras el traspiés del tercer partido el Real Madrid tiene una nueva oportunidad este jueves 7 de mayo (20:00 horas) para batir al Hapoel Tel Aviv en Bulgaria, poner el 3-1 en la serie de cuartos de final contra el equipo israelí y conseguir su billete para disputar la Final Four de la Euroliga en Atenas.

En el conjunto blanco no falta convencimiento. Pese al mal juego del Game 3 y a que solo han ganado seis partidos a domicilio en toda la competición, Sergio Scariolo confía en sus chicos para dar una mejor versión y volver a la capital de España con el trabajo hecho.

"Tenemos que recuperar la frescura que nos faltó. Evidentemente, fue el problema principal de ayer. Tenemos que ajustar algo en defensa, pero no creo que demasiado. Hay dos o tres aspectos que tenemos que mejorar y contar con mayor lucidez en ataque". E insiste: "Hay cosas que tenemos que mejorar, teniendo en cuenta que ya hemos jugado muchas veces contra ellos. Cuando juegas contra un equipo de tu mismo nivel llega un momento en que son los detalles los que deciden. Ellos tuvieron un puntito más, incluso de urgencia y necesidad, porque si perdían iban a caer eliminados", expresa.

Los problemas del Real Madrid en la pintura

A la baja conocida por todos de Edy Tavares se suma la duda de Usman Garuba. El interior español sufrió un golpe en una mano y provocó que se limitasen sus minutos de juego en la segunda parte del anterior encuentro. Debe estar en pista, pero su rendimiento puede resentirse.

En lo que concierne al Hapoel, el probable que vuelva a tener las bajas del estadounidense Colin Malcolm y el israelí Yam Madar, habituales en las convocatorias del griego Dimitris Itoudis.