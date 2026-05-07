En el Valencia Basket se alinean con Pedro Martínez: "Preveíamos que podía suceder y no íbamos a permitirlo"

El entrenador del conjunto español acabó expulsado en el tercer partido de la eliminatoria de Euroliga ante el Panathinaikos por un enfrentamiento con el técnico rival, Ergin Ataman

El Valencia Basket llegó al OAKA del Panathinaikos con una premisa clara: no amilanarse ante nada. Pues bien, si el baloncesto del equipo español ha hablado por sí solo con la victoria por 87-91 en el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante los griegos, no menos lo ha hecho su entrenador, Pedro Martínez, quien acabó expulsado al hacer frente con vehemencia a las protestas del entrenador de los griegos, Ergin Ataman.

Fue en el tercer cuarto cuando el entrenador turco cruzó cualquier línea roja para increpar a los árbitros con gestos violentos. Pedro Martínez no se quedó quieto y le recriminó su comportamiento y a los árbitros la permisividad con el mismo. ¿Resultado? Ambos a la calle y apoyo incondicional en la entidad taronja a su líder en el banquillo.

"Ataman había forzado técnicas en los dos anteriores partidos para cambiar el partido y teníamos que estar preparados para todo. Estábamos preparados para cada situación. Pedro ha reaccionado para defendernos, hemos acabado segundos la fase regular por una razón y tenemos mucha alma. Creo que ha tomado una gran decisión, estamos para responder a cada situación. No vamos a dar un paso atrás en ninguna situación y hemos mostrado mucha alma al final", comenta Xavi Albert, ayudante de Martínez, antes de subrayar que tenían claro que debían responder con la misma moneda.

"Estábamos preparados para este momento. Preveíamos que podía suceder y no íbamos a permitirlo, ha escalado más de lo que esperábamos pero lo hemos asumido con naturalidad. Lo hemos llevado entre los tres (ayudantes). Confío mucho en este cuerpo técnico y la línea la marca Pedro. Los jugadores lo ponen muy fácil, su reacción ha sido increíble cuando han sido expulsados", recalca.

Xavi Albert, orgulloso del juego desplegado

Ya centrado en lo que es el desarrollo del encuentro, Xavi Albert explica que están muy contentos por cómo han jugado y por haber sido capaces de aguantar el empuje del rival.

"Ha sido un gran partido en el que hemos sido fieles al plan que teníamos. En la segunda parte hubo otro tipo de baloncesto pero estamos preparados para jugar rápido y lento, para cualquier situación. Como digo, tenemos que estar preparados para cualquier situación, Panathinaikos tiene el presupuesto más alto de la Euroliga y tiene grandes jugadores, necesitamos un plan de partido para cada jugador. Estoy muy contento por los jugadores porque habíamos perdido los dos primeros partidos muy ajustado en València y hemos sabido ganar este", explica.

Una victoria que subraya el equipo que son

Por último, Albert señala que el triunfo tiene un valor que supera lo que acabe ocurriendo en la serie contra los helenos, ya que supone la prueba fehaciente de hacia dónde camina un club que está en pleno crecimiento.

"Este triunfo demuestra qué club y el equipo que somos y en los que nos estamos convirtiendo. No venimos conformándonos. Este tipo de partidos genera historia dentro del propio club y le da experiencia a nuestros jugadores", sentencia.