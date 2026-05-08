Tchouaméni: "Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable"

El francés se ha pronunciado después del enfrentamiento con Fede Valverde hace unos días en un entrenamiento del equipo madridista

Aurelien Tchouaméni se ha pronunciado después del enfrentamiento con Fede Valverde de hace unos días y que ha provocado, entre otras cuestiones, que los dos jugadores del Real Madrid hayan sido sancionados por el club blanco con medio millón de euros cada uno.

El centrocampista francés, que se ha expresado en sus redes sociales, ha comenzado señalado que "lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable", en referencia a la pelea con Valverde.

Tchouaméni ha reconocido que su reflexión viene "pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela". Además explica que "la frustración no puede ser excusa para todo", aludiendo al año deportivo que el Real Madrid está viviendo sin resultados positivos.

Para el jugador, estos incidentes no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo", al tiempo que ha añadido que "no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o quién no... ahora es el momento de mirar hacia adelante.

El comunicado completo de Tchouaméni es el siguiente:

"Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable.

Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más serena para resolver un conflicto.

Por encima de todo, lamento la imagen que hemos dado del club. Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva... todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo.De todos modos, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o quién no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos en ocasiones, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás. Me he disculpado ante el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas.Ahora es el momento de mirar hacia adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la temporada que tenemos por delante, para devolver al club a la cima, donde debe estar".